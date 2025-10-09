元日向坂46キャプテン、乃木坂46アンダーライブ参戦「やんやん〜可愛かった」
元日向坂46メンバーでキャプテンを務めた佐々木久美が8日、インスタグラムを更新。乃木坂46のアンダーライブを観覧したことを報告した。
【写真】乃木坂46アンダラを観覧した佐々木久美
現在、乃木坂46は「39thSGアンダーライブ」を横浜BUNTAIにて10月7日〜9日の3日間にわたり開催中。
39thシングル収録の「不道徳な夏」でセンターを務める4期生の金川紗耶のタオルの写真を公開した佐々木は、「とっても元気をいただいてしまいました やんやん〜可愛かった」と投稿。充実の時間を過ごしたようだ。
佐々木の報告にファンからは「アンダラ来てたの!?」「泣ける！」「やんちゃんに元気もらえてよかったね」といった声が上がっていた。
引用：「佐々木久美」インスタグラム（＠kumisasaki_）
