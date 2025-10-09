Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

Wi-Fiルーターや見守りカメラなど、ネットワーク系ガジェットでおなじみのTP-Linkも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

お手頃価格のWi-Fi 7対応ルーター「Archer BE220」

今や自宅に1台はないと困るのがWi-Fiルーター。PCやスマートフォンの通信を快適にしてくれる反面、1度購入して設置してしまうと、その後買い替えるタイミングが分からないまま何年も使い続けてしまいがちです。

Wi-Fi無線通信の規格は数年おきに新しいものが登場しており、現在は従来より大幅に高速な「Wi-Fi 7」が最新規格となっています。最新のiPhone 17など対応スマートフォンも増えていますが、そもそも自宅のルーター側が対応していなければ高速通信の恩恵は受けられません。今のうちに、Wi-Fi 7対応ルーターを用意しておいて損はないでしょう。

前置きが長くなりましたが、手頃な価格のルーターを多数ラインナップするTP-LinkのWi-Fi 7対応ルーター「Archer BE220」がプライム感謝祭でセール中です。通常価格9,800円のところ、29％オフの6,986円（税込）で購入可能となっています。

本体サイズは155×52.5×170mm。2882+688Mbpsのデュアルバンドルーターで、 搭載ポートは1Gbps WAN×1、1Gbps LAN×4。他の中継器などと組み合わせてメッシュネットワークを構築できる「EasyMesh」にも対応しています。

また、スマホアプリ「Tether」を利用することで、簡単な初期設定やモニタリングが可能です。保証期間は3年間。

TP-Link WiFi ルーター WiFi7 無線ルーター 高速 BE3600 IPv6 2882+688Mbps EasyMesh iPhone 17対応 Archer BE220 【Amazon.co.jp限定】 TP-Link \9,800 （2025/10/09 18:53時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

TP-Linkでは、ほかにも複数のルーター製品などがセール価格となっています。この機会にネットワーク環境を見直したいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

