俳優の及川光博が９日、都内で行われた１０月スタートの日本テレビ系連続ドラマ「ぼくたちん家」（日曜・後１０時半）第１話完成披露試写会に共演の手越祐也、白鳥玉季とともに登壇した。

「社会の隅っこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求め、明るくたくましく生きる姿を描くオリジナルのホーム＆ラブコメディー。及川が演じるのは不器用で情に厚く、恋のために家を買おうとする５０歳のゲイ。手越は及川ふんする心優しいゲイの主人公が思いを寄せるクールなゲイの中学教師を演じる。

連続ドラマで主演を務めるのは２１年ぶりとなる及川は、撮影現場について「雰囲気はほがらかです。基本みんな笑ってます。たまに僕がぐったりしてます。だいたい８時間以上働くとぐったりします。１２時間超えると黙ります。てごちゃんが気配りしてくれます。てごちゃん（手越）がぱかーって、屈託なく少年ぽく笑ってムードを明るくしてくれる」と語った。

また、及川は「演技の時はミッチーを忘れてますよ。『誰ですかミッチーは』って感じ」と役に入り込んでいるという。

撮影開始直後は真夏の暑い日が続いていたといい、手越は「だんだん木陰に木陰にミッチーが消えるんです」と明かし、及川は「好きな二字熟語なに？って聞かれたら『冷房』って答えます」と返した。

最後に視聴者に向け、手越は「約７年ぶりに連続ドラマに出演させていただく。すてきなキャスト、スタッフに囲まれてわいわいしながら、充実した毎日を送れていることを心から感謝しています」と感謝し、「人は生きてるといろんなコンプレックスだったり、社会に話せないことだったり、それぞれあると思うのですが、その中でも自分は一番自分の味方でいて、夢ややりたいこと、個性を邪魔されることなく、その自分を恥じることなく、堂々と胸を張って生きるというメッセージも込められている」と作品への思いを話した。