カルノシンやビタミン・ミネラルなど8種類の成分をバランスよく配合！浜理薬品栄養科学「Fremore(フレモア)」

浜理薬品栄養科学株式会社から、“今日も体を動かしたくなる”前向きな気持ちを応援する新サプリメント「Fremore(フレモア)」が登場！

2025年10月9日(木)より販売が開始されています。

注目成分カルノシンに加え、ビタミン・ミネラル・乳酸菌など8種類の成分をバランスよく配合したサプリメントです。

浜理薬品栄養科学「Fremore(フレモア)」

発売日：2025年10月9日(木)

価格：1袋 3,780円(税込)

内容量：30粒（30日分）

40〜50代を中心に高まる健康意識に応え、「運動を義務ではなく楽しみや習慣に変えるサポート」をコンセプトに開発された「Fremore(フレモア)」

「運動をしたいけれど続かない」「なんとなく億劫に感じる日がある」といった声に寄り添い、毎日自然に「体を動かしたい」と思える前向きな気持ちを後押しし、運動を無理なく続けられるよう科学的にバックアップします。

注目成分「カルノシン」と8種類のサポート成分

「Fremore」には、運動や活動を支える成分として注目される「カルノシン」を配合。

カルノシンは動物の筋肉に多く含まれる「イミダゾールジペプチド」のひとつで、ヒトの運動能力を支える働きがあります。

日常の健康維持や運動習慣のサポートにも関わり、前向きに体を動かしたい気持ちを支える成分です。

体内のカルノシン濃度は加齢や食生活などで減少しやすいため、毎日の補給が大切です。

さらに、ビタミン・ミネラル・乳酸菌など8種類のサポート成分もバランスよく組み合わせられています。

手軽に続けやすいチュアブルタイプ

毎日続けやすいように、1日1粒の手軽な設計。

水なしでも手軽に摂取できる、食べやすいヨーグルト味のチュアブルタブレットです。

運動への意欲をサポートし、アクティブな毎日を応援してくれる新サプリメント。

浜理薬品栄養科学の新サプリメント「Fremore(フレモア)」の紹介でした。

