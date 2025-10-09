お風呂で、サロン級。シャインプロでツヤ髪革命【ヤーマン】のトリートメントアイロンがAmazonに登場中‼
手持ちのトリートメントが、プロ仕様に変わる【ヤーマン】のトリートメントアイロンがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ヤーマンのトリートメントアイロンは、超音波×温熱×赤色LEDのトリプルアプローチで、トリートメント成分を髪の内部までしっかり浸透させる美髪ケアデバイス。普段使っているトリートメント剤にプラスするだけで、手軽に仕上がりを底上げできる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
IPX5の防水仕様でお風呂でも使用可能。コードレス設計だから場所を選ばず、バスルームでもリビングでも自由にケアできる。洗い流すタイプはもちろん、洗い流さないトリートメント剤や市販のカラー剤にも対応している。
使い方は簡単。シャンプー後にトリートメントを塗布し、毛束をソニックプレートで挟んで滑らせるだけ。使用後はトリートメントを洗い流すことで、しっとりまとまるツヤ髪へと導く。
毎日のケアに、サロン級の仕上がりを。
