セリスタが、医師・歯科医師などの医療従事者を対象とした無料Zoomオンラインセミナー『臨床栄養アップデート2025』を2025年11月2日(日)に開催。

講師に医療法人財団湖聖会銀座医院の院長補佐である久保明先生を迎え、臨床栄養に関する最新の知見を解説します。

開催日時：2025年11月2日(日) 10:00〜12:00

開催形式：Zoomオンラインセミナー

講師：久保 明 先生 (医療法人財団湖聖会銀座医院 / 院長補佐、日本臨床栄養協会 / 理事長)

対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

参加費：無料 (配布用PDFテキストは1,500円税込)

申込URL： https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8ljxMnRZSPimlpT4Uaybiw#/registration

主催：セリスタ株式会社

セリスタ株式会社が主催する医療従事者向けオンラインセミナーシリーズ『Sunday Wellness Breeze』

今回は、「臨床栄養アップデート2025」と題し、日本臨床栄養協会理事長でもある久保明先生が登壇します。

セミナーの見どころ・学習ポイント

本セミナーでは、臨床栄養に関する最新のトピックが網羅的に解説されます。

主な学習ポイントは以下の通りです。

エイジングと栄養超高齢社会：認知とフレイル＋αコーヒー・アルコール・乳製品臨床介入と栄養指標・腸内フローラ肥満対応将来展望

エイジングマーカー、セノリティクス、MASLD、FUSといった最新のキーワードにも触れながら、明日からの臨床に役立つ知識を提供します。

講師紹介

講師を務めるのは、慶應義塾大学医学部を卒業後、長年にわたり内科医として臨床の現場に立ち、現在は銀座医院の院長補佐、日本臨床栄養協会の理事長などを務める久保明先生。

総合内科専門医、糖尿病専門医、内分泌学会専門医として、臨床栄養学の第一線で活躍されています。

開催概要・プログラム

■プログラム

10:00 オープニング・主催者挨拶10:20 『臨床栄養アップデート2025』久保 明 先生12:00 エンディング

■対象

医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定（※一般の方は参加できません）

■定員

1,000人

臨床栄養学の第一人者から最新の知識を直接学べる貴重な機会。

オンライン開催でどこからでも無料で参加できるため、多忙な医療従事者の方でも参加しやすいセミナーです。

セリスタ株式会社主催の医療従事者向け無料オンラインセミナー『臨床栄養アップデート2025』の紹介でした。

