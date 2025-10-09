ようやく涼しくなってきて、キンモクセイの香りもちらほらしてきて、祭り魂に火がついてる吉田裕です。地元・兵庫県播州地方の祭りの掛け声。ヨーイヤサー、そらヨーイヤサー！が聞こえてくる…楽しみ過ぎます。

祭りといえば、10月31日にある新喜劇祭り。そちらに出られる権利を手にするための意味もあったのが、先日行われた吉本新喜劇座員総選挙2025。皆様の清き1票ありがとうございました。

今年こそ上位へ！とという思いで、昨年よりインスタライブの回数も増やし、ポスターも配って選挙活動して参りました。結果は10位！…ひえっ！昨年よりツーランクダウン！あちゃ！！

「今年は昨年より頑張って、きっと“神7”には入ってるはず」「まだまだ僕の名前は呼ばれないであろう」。そんな風に思ってたら、司会のテンダラーさんが「10位…」とちょっとの間を開けて「吉田裕！」って。あら？呼ばれてしもた…組んでた足をバタバタしながらほどく感じでした。7位以内に入ればみんなで飯ごう炊飯しようと言う公約を掲げてたので、スーツ来て右手には飯ごうを持ってたのに。飯ごう炊飯できへんのかーーい！！！！！！！！！（心の叫び）

ただ、皆様のおかげで、ランクイン出来たことに感謝しております！本当にありがとうございました。1位は山田花子姉さん。11万票越え。2位は（島田）珠代姉さん。3位はすっちーさんでした。みんな凄い票数。来年あれば、来年こそは1位目指して頑張りましょう。チームY田Y。よしだのY、田んぼの田、ゆたかのY！チームY田Y！結成しまして1位目指しましょう！よろしくお願いします。

4月13日に始まった万博が間もなく閉幕します。半年間、早かったな〜。まだまだみたいところ、いっぱいあるのに！って方も多いんやないですか？先日見た花火、水上ショー、ドローンショー凄かった！！そして、何より万博の舞台で新喜劇させてもらえた事、一生の思い出です。最後まで楽しみましょう！！

◇吉田裕（よしだ・ゆたか）1979年（昭54）3月29日生まれ、兵庫県高砂市出身の46歳。2005年、吉本新喜劇「第1個目 金の卵オーディション」に合格して入団。23年5月、座長就任。吉本総合芸能学院（NSC）大阪校23期生で同期に友近ら。血液型B。