

クラフトビール「＃2101 Men〜Make Noodles Delicious Again！〜」

ニチレイフーズは、製品にならない麺の一部を使用したアップサイクル商品、クラフトビール「＃2101 Men〜Make Noodles Delicious Again！〜」を発表する。

同商品は、ニチレイフーズ山形工場での生産過程で発生した「規格外麺」と山形県産大豆のみそ（山二醤油醸造）を副原料として使用し、天童市のクラフトビール醸造所「Brewlab.108」と共同開発したクラフトビール。

自営工場のひとつである山形工場（山形県天童市）では、「地産地消」の自然エネルギーの活用（工場の使用電力を、山形県内の水力発電所で発電された電気に置き換える取り組み）や、工場が立地する天童市の自然保全活動を地元の人々と協力して行うなど、地域社会の一員として環境関連の取り組みに力を入れている。令和6年度には環境配慮の取り組みが評価され、「山形県環境保全推進賞（山形県環境保全協議会が、経済と環境との両立の理念のもとに先駆的で優れた環境保全活動等に取り組む県内の企業やその従業員に贈られる賞）」を受賞している。

SDGsの観点から食品ロス削減が社会的課題となる中、同社ではこれまで飼料化や肥料化によるリサイクルを行ってきた。今回の商品は、生産過程で発生してしまう「規格外麺」に新たな価値を与え、食品ロスの削減に貢献する。ビールの風味を引き立てるため山形県産大豆のみそを加え、天童市のクラフトビール醸造所に協力してもらい、山形の地場を活用したアップサイクル商品として誕生した。

クラフトビール醸造所「Brewlab.108」オンラインショップで10月19日から販売を開始する。

［発売日］10月19日（日）

ニチレイフーズ＝https://www.nichireifoods.co.jp