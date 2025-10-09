柏木由紀「一番デカ目効果」プロデュースカラコンについて発色をレビュー！
柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『カラコン】柏木由紀プロデュースカラコンWinkuu全色レビューします！』の動画を投稿。自身がプロデュースするカラーコンタクトのレビューを行なってくれました！中には「一番」と評価するアイテムも。
【関連記事】 柏木由紀「もうこれがないと」“無くなったら困る”とまで語った溺愛メイクブラシ
■カラーコンタクト
動画内に登場したのはこちら！
Winkuu/ロータスグロウ 2箱 20枚 税込3,520円（公式サイトより）
この投稿をInstagramで見る
瞳の下部分に三日月のようなブラウンのハイライトが入ったカラーコンタクト！
こちらについて、柏木さんは「引きで見ても、遠くから見ても目をしっかり盛れる」と紹介。
続けて「この中で盛れるのが欲しい時はこのロータスグロウ」とも語り、テロップでは「この中では一番デカ目効果あります」と表記されるほど、シリーズの中で“盛れる”カラーなんだとか。
そして、着用後の印象についても「ぱっと見カラコンだねって絶対に思わない」「でも、確実につけた方がいいねってなる」と絶妙なバランスの発色だとも語っていました！
■動画もチェック
動画内では、その他のカラーもレビューしながら、カラーコンタクトを紹介。ぜひチェックしてみてくださいね！