柏木由紀「一番デカ目効果」プロデュースカラコンについて発色をレビュー！

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『カラコン】柏木由紀プロデュースカラコンWinkuu全色レビューします！』の動画を投稿。自身がプロデュースするカラーコンタクトのレビューを行なってくれました！中には「一番」と評価するアイテムも。

■カラーコンタクト

動画内に登場したのはこちら！

Winkuu/ロータスグロウ 2箱 20枚 税込3,520円（公式サイトより）

瞳の下部分に三日月のようなブラウンのハイライトが入ったカラーコンタクト！

こちらについて、柏木さんは「引きで見ても、遠くから見ても目をしっかり盛れる」と紹介。

続けて「この中で盛れるのが欲しい時はこのロータスグロウ」とも語り、テロップでは「この中では一番デカ目効果あります」と表記されるほど、シリーズの中で“盛れる”カラーなんだとか。

そして、着用後の印象についても「ぱっと見カラコンだねって絶対に思わない」「でも、確実につけた方がいいねってなる」と絶妙なバランスの発色だとも語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のカラーもレビューしながら、カラーコンタクトを紹介。ぜひチェックしてみてくださいね！