ぼる塾・田辺智加さんが、ぼる塾のYoutubeチャンネル『田辺さんのカバンの中身紹介！2025』の動画に登場。バッグの中身を紹介してくれました！中には美容にまつわるアイテムも。

■ハンドクリーム

動画内に登場したのはこちら！

Universelle Buly/ドゥーブル・ポマード・コンクレット 税込5,830円（公式サイトより）

シアバターや蜜蝋の保湿成分で保湿はもちろん、ユーカリとスイートオレンジの香りで癒しも与えてくれるハンド＆フットクリーム。

田辺さんは自身の手に塗りながらこちらを紹介。するとメンバーからも「おしゃれなんだよね」との声が上がり、こちらのクリーム以外のアイテムもおすすめな様子でコメント。また、TBSの番組『ラヴィット！』で共演する、田村真子アナウンサーの誕生日プレゼントに同ブランドのリップバームを選んだことも明かしていました！

■動画もチェック

動画内では、美容系アイテム以外にもバッグの中身を披露！ぜひチェックしてみてくださいね