Hamee（ハミィ）が展開するコスメブランド「ByUR（バイユア）」は、10月23日から、人気スキンケアシリーズ「プランプハニー」「スージンググリーン」「ビタギビング」の美容液・クリームをリニューアルし、全6品を販売する。

バイユアのスキンケアシリーズの美容液＆クリームがリニューアルする。毛穴の凹凸のすみずみまでたっぷり行き届くなめらかなテクスチャーに、パワフルな成分（サッカロミセス／ハチミツ発酵液、アゼライン酸、アスコルビン酸、カンジダボンビコラ／（グルコース／ナタネ油脂肪酸メチル）発酵物、DPG、ヒマワリ種子油（すべて整肌成分））を閉じ込めた。発酵ハチミツ（サッカロミセス／ハチミツ発酵液（整肌成分））、アゼライン酸（整肌成分）、ピュアビタミンCナノカプセル（アスコルビン酸、カンジダボンビコラ／（グルコース／ナタネ油脂肪酸メチル）発酵物、DPG、ヒマワリ種子油（すべて整肌成分））などが毛穴と肌の悩みへシャープにアプローチする。高い浸透（角層まで）力によって決してベタつかず、夜はしっとり、朝はメイクのノリともちがアップする。まるでスペシャルケアのような充実感を毎日のスキンケアで気軽に得られる、それがバイユアの「毛穴管理（乾燥した毛穴にうるおいを与えて毛穴の目立ちを気にならなくすること）」スキンケアとなっている。



［プランプハニー セラム V1」

［プランプハニー セラム V1」は、なめらかなツヤとハリに導くうるおいプランプ美容液とのこと。発酵ハチミツであふれ出す、なめらかなツヤとハリ。コクのあるテクスチャーで肌を包み込み、美容成分（サッカロミセス∕ハチミツ発酵液、ナイアシンアミド、プロポリスエキス、ハチミツエキス、ローヤルゼリーエキス（すべて整肌成分））がぐんぐんなじむ、アーリーエイジングケア（年齢に応じたケア）美容液となっている。発酵ハチミツとナイアシンアミド（整肌成分）、発酵エキス（（サッカロミセス／キシリヌム）／紅茶発酵物（整肌成分））に加え、3種のハチミツ成分（プロポリスエキス、ハチミツエキス、ローヤルゼリーエキス（すべて整肌成分））やアデノシン（整肌成分）、ヒト型セラミド（セラミドNP（整肌成分））も配合。使うたび、ゆるみ毛穴（乾燥による）もなめらかに導く。



「プランプハニー クリーム V1」

「プランプハニー クリーム V1」は、とろけるコクで引き上げる濃密コルセットクリームとのこと。まるでバターのようにこっくりと濃密なテクスチャーが肌の上でとろけ、ぎゅっと包み込む。ゆるみ毛穴が気になる肌へ、コルセットのようにアプローチする濃密クリーム。発酵ハチミツとナイアシンアミド、発酵エキスなどの成分がキメと毛穴をすみずみまで満たし、ふっくらとしたハリを引き出す。



「スージンググリーン セラム V1」

「スージンググリーン セラム V1」は、ベタつきやゆらぎ（肌あれを防ぐ）を穏やかにする水で満たす美容液。肌に吸い込まれるようになじみ、うるおいバランスを整え、ベタつきやゆらぎをケアする美容液。肌の上に見えない膜を作る処方で、うるおいの蒸発を防ぎぐ。アゼライン酸（整肌成分）と3種のCICA成分（ツボクサ葉エキス、ツボクサ葉／茎エキス、ツボクサ根エキス（すべて整肌成分））、マイルドピーリングするサリチル酸（カプリロイルサリチル酸（整肌成分））に加え、スージング作用をもつモリンガエキス（ワサビノキ種⼦エキス（整肌成分））やグリチルリチン酸2K（整肌成分）を配合。ひんやりと引き締まるようなみずみずしいテクスチャーとなっている。



「スージンググリーン クリーム V1」

「スージンググリーン クリーム V1」は、水分油分バランスを整えるウォータージェルクリーム。アゼライン酸と3種のCICA成分、マイルドピーリングするサリチル酸に加え、スージング作用をもつハーブMIX（ヤグルマギク花エキス、ラベンダー花エキス、オニサルビアエキス、ヒアシンスエキス、カミツレ花エキス、ルリジサエキス（すべて整肌成分））を配合したジェルクリーム。肌に負担をかけにくいアルコールフリーのテクスチャーとなっている。水分の中に包み込まれたオイルと美容成分が、肌になじませると素早く広がり浸透する。テカリを防いでメイクのノリをアップさせる効果も期待できる。



「ビタギビング セラム V1」

「ビタギビング セラム V1」は、ピュアビタミンC（アスコルビン酸、カンジダボンビコラ／（グルコース／ナタネ油脂肪酸メチル）発酵物、DPG、ヒマワリ種子油（すべて整肌成分））の力を解放。透明感（うるおいによる肌印象）チャージ美容液となる。ピュアビタミンCカプセルとヒアルロン酸カプセル（ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸K（すべて保湿成分））が、肌に触れるとそのパワーを解放。マルチビタミン（ナイアシンアミド、ビタミンD（デヒドロコレステロール）、ビタミンE（トコフェロール）、ビタミンP（ヘスペリジン）、シアノコバラミン（すべて整肌成分））やスーパーフード成分（ハス根エキス、マグワ果実エキス、クランベリー果実エキス、リンゴ果実エキス、モモ果実エキス、セイヨウミザクラ果実エキス、スモモ果実エキス（すべて整肌成分））も配合し、乾燥してくすみやすい肌を全方位にケアする美容液となっている。水分を抱え込むウォータリージェル構造によって、高い水分保持力を実現したとろみテクスチャー。乾燥によってゴワついた毛穴も目立たなくする。



「ビタギビング クリーム V1」

「ビタギビング クリーム V1」は、ビタミンと美容成分が凝縮。透明感が目覚めるラメラクリームとなっている。コクと軽やかさを兼ね備えたテクスチャーの中には、ピュアビタミンCカプセルとヒアルロン酸カプセルがイン。ラメラ乳化構造によって水分を抱え込んだクリームが肌を包み込みながら、カプセルの中の美容成分が浸透し、うるおいと透明感を与えるクリームとなっている。ヤマイモ（ヤマノイモ根エキス（整肌成分））やオクラ（オクラ果実エキス（整肌成分））などのエキスが水分をたっぷり抱え込み、日中も乾燥知らずだという。

［小売価格］

バイユア プランプハニー セラム V1 30g：2860円

バイユア プランプハニー クリーム V1 50g：2640円

バイユア スージンググリーン セラム V1 30g：2860円

バイユア スージンググリーン クリーム V1 50g：2640円

バイユア ビタギビング セラム V1 30g：2860円

バイユア ビタギビング クリーム V1 50g：2640円

（すべて税込）

［発売日］10月23日（木）

※公式オンラインストア・一部バラエティショップ先行：10月9日（木）

Hamee＝https://hamee.co.jp