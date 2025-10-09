金沢市内に今年の夏オープンしたラーメン店には、幼い頃から独学でラーメン作りに励み、念願の出店を果たした若き店主がいます。夢を叶えた19歳の今を追いました。

「お待たせいたしました」

ツルツルとした喉ごしの良い細麺に、香り立つ黄金色のスープ。メニューは「鶏醤油」1本勝負。そんな攻めたラーメン店には連日、多くのサラリーマンや家族連れが詰めかけます。

来店客は…

「すごくおいしい！」「スープが全部飲み干しちゃうくらいあっさりしてる」

今年7月、金沢市進和町にオープンした「ラーメン一統」。威勢の良い掛け声と共に、腕をふるうのは、店主の荒川冴稀亜さん（19）です。

店主・荒川冴稀亜さん（19）

「本当にこれからという感じ。以前、来ていただいた客に、また来ていただいた瞬間がやっぱり嬉しいです」

そんな冴稀亜さんが作る一杯には、こだわりが詰まっています。

「豚の背骨と肩骨、鶏は鶏ガラともみじ（手）の部分が入っている」

スープには丸一日かけて炊き上げた国産の親鶏と豚肉、そこに7種類の醤油をブレンドして、香りや甘みをプラス。金沢の製麺所に特注した麺は、ゆで方も追求します。

「少し長めに茹でて、コシがありつつもなめらかで食感をギリギリ残す」

冴稀亜さんがこの世界に足を踏み入れたのは、高校1年生のとき。当時、16歳ながらラーメン作りに熱中する日々でした。元々好きだったラーメン店巡りや動画配信サイトを参考に、すべて独学で研究。

これまでに作ったレパートリーは、なんと70種類を超えます。

冴稀亜さん（2022年・当時16歳）

「ラーメン巡りの時に食べたラーメンを再現しようと思って、家で作っていたら、自分で作ったラーメンを色んな人に食べてもらいたいなと思って、店を出すことを決めた」

「いつか自分の店を出したい」。冴稀亜さんは、高校2年のときラーメン作りに集中するためそれまで通っていた全日制の高校から定時制への転入を決意。その後は学生生活と両立しながらシェアキッチンや古民家などを間借りし、自作のラーメンを提供しながら経験を積みました。

冴稀亜さん（当時16歳）

「（自分の性格は）大胆な感じ。人生長い目で見たときにもっと大胆なことをやってみたいなって。」

あれから3年。冴稀亜さんは、間借り営業時代から使っている「研究ノート」を見せてくれました。独立を決意してからも思い悩んだのは、「自分の味」の確立。ノートには、その苦労の跡が綴られています。

『パッと来ない』『塩辛い』

店主・荒川冴稀亜さん（19）

「頭の中で『こうしよう』というのを描いて、それでやったことを書いて。その感想を書いてそれが1セットで積み重ねていく感じです」

試行錯誤の末にたどり着いたのが、間借り営業時代に評判が良かった「鶏醤油ラーメン」でした。

店主・荒川冴稀亜さん（19）

「間借り営業時代は、週2回とか月に数回の営業だったので、考える時間が多かったけど、今は、毎日、毎日実践なので、そこが大きな違いかなと」

週に1度の店の定休日。冴稀亜さんは、久しぶりに金沢市内の実家へ。束の間の休息を楽しむのかと思いきや…。

Q今日のメニューは

「中華スープと、野菜炒めみたいなものを。」

小学生の頃から大好きだったのが料理。今も自宅へ戻ると、冴稀亜さんが家族に夕食を振る舞うのが荒川家の日常です。

母・恵美子さん

「１か月、店やってみてどう？」

冴稀亜さん

「これからって感じ」

母・恵美子さん

「だいぶ慣れた？」

冴稀亜さん

「うん。」

普段は口数が少ない冴稀亜さん。それでも、開業前から支えてくれた家族への感謝の気持ちは忘れません。

店主・荒川冴稀亜さん（19）

「親の存在は、めちゃくちゃありがたい。お金とか色々な部分で。何かを契約するにしても、まだ一人ではできないことが多いので」

母・恵美子さんは当初、高校生でラーメン店を始めることに強く反対しました。

母・恵美子さん

「『（全日制の）高校を辞めてラーメン屋になりたい』って言ったけど『高校卒業してからじゃダメなんか』という話はよくした。やっぱり、最初は驚いた」

家族の考えを変えた冴稀亜さんの情熱。

父・政之さん

「親がさせたいことを応援するより、子どもがやりたいことを応援するのがいいかなと思った」

店のオープン当日、初めは反対していた母・恵美子さんでしたが…。

母・恵美子さん

「『お客さん並んでるよね？3人になった、4人になった。大丈夫かな…』とか言いながら。お客さん一人ひとりに『いらっしゃいませ』って笑顔で言うところも、前の冴稀亜だと考えられないというか。夢があって一生懸命努力して頑張ってたんだなって思った」

午前11時から午後9時まで休むことなく営業する、冴稀亜さんのラーメン店。オープンからおよそ2か月、日が落ちてからも客足は絶えません。

店主・荒川冴稀亜さん（19）

「（Ｑ毎日、何時間睡眠）−4、5時間くらい。本当は多分いっぱい寝る体質なんですけど。目標があるので、そのために頑張れるっていう感じです」

授業を終えた高校生の妹・悠亜さんも、厨房を手伝います。

妹・悠亜さん（16）

「冴稀亜の力になれればいいかなと思って。（兄は）言葉だけじゃなくて、ちゃんと行動に移しているところがすごいと思う」

間借り営業時代は1人で厨房を回していた冴稀亜さんですが、自分の店を構えたいま、同世代のアルバイト従業員9人を雇っています。「大変ではないか」冴稀亜さんにこう尋ねると、明るくこう返してくれました。

「全部楽しい。だから全然、大丈夫」

自分のラーメン店を出したいという大きな夢を、19歳にして叶えた冴稀亜さん。その屋号には、次なる野望が込められています。

店主・荒川冴稀亜さん（19）

「店名は『天下一統』という四字熟語からとりました。長い夢はラーメン界で「日本一」と呼ばれるラーメン店になりたい」