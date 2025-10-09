今もなお多くの被災者が仮設住宅で暮らす中、恒久的な住まいの整備は急務となっています。

石川県七尾市では、設計・建設などを民間のハウスメーカーが担う「買い取り方式」を導入し、復興公営住宅の建設を急ピッチで進めます。

記者リポート「七尾市中島町のこちらの敷地に建設される復興公営住宅。民間企業が建設し、市が買い取る方式で整備が進められます」

「終（つい）のすみか」を迅速に

災害で住宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災者向けに建てられる復興公営住宅。1日も早い「終のすみか」の整備が求められる中、七尾市では一部の建設予定地で「民間買い取り方式」を導入しました。

公募の結果、以下の団地で建設する企業が決定し、協定式が行われました。

・中島第1団地・第2団地（48戸）：アントール

・能登島団地（20戸）：大和ハウス工業通常より半年早く完成へ

自治体が建設する復興公営住宅は市や町の職員が直接、設計や建設管理を行います。一方、「民間買い取り方式」では、民間の資金力とノウハウを活用することで建設コストが抑えられるほか、迅速かつ効率的に整備できる狙いがあります。

茶谷義隆 七尾市長「市の設計業務などを民間の方に委託できるので、通常よりも半年くらい早く建物が完成する。1日も早く日常の生活を取り戻してもらいたいとこのような方式をとった」

今回協定を結んだ復興公営住宅は2027年春までの入居を予定しています。