ニベア花王は11月8日、男性用フェイスケア市場にて9年連続累計売上No.1（インテージSRI＋ 男性用フェイスケア市場 2016年1月〜2024年12月シリーズ別累計売上金額）シリーズ「ニベアメン アクティブエイジ」から、「ワンステップケア」を発売する。

普段使っている洗顔料にかえて洗うだけで、うるおいスキンケアまで1ステップになるニベアメンの新提案（ニベアメンブランドにおいて）。いつもの洗顔で「（1）皮脂・汚れを洗い流す」、「（2）うるおいを与えカサつきを防ぐ」、「（3）ヒゲ剃り後の肌を整える」、「（4）乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価試験済み）」の4つのケア効果を備えている。

ニベアメンは化粧水・乳液といったフェイスケア品から洗顔料やシェービング、リップケア、日やけ止めまで提案している男性用スキンケアブランド。男性ならではの肌にまつわる様々なニーズに応えるべく商品をラインアップしている。



「ニベアメン アクティブエイジ ワンステップケア」（本体／つめかえ用）

今回発売する「ワンステップケア」は、「化粧水・乳液のようなスキンケアも始めたいけど手を伸ばしづらい」「年齢に合わせて洗顔を見直そうかな」といった人に向けた提案となる。

男性の化粧水・乳液等のフェイスケア品使用率は伸長傾向にあるが、それでも全体の30％にとどまる（2025年3月ニベア花王調べ 男性用・共用カテゴリ合算15〜69歳男性 n＝1200）。フェイスケア品を使っていない人に、なぜ使わないのかその理由を尋ねると、「面倒だから」が最も多く34％に上った。他にも「手間や時間がかかりそう」など、そもそも使うこと自体にハードルを感じていることがわかる（2025年3月ニベア花王調べ フェイスケア品過去非使用者 15−69歳男性 n＝436）。

それらのニーズに応えるため、今回「ニベアメン」から、普段使っている洗顔料にかえて洗顔するだけで、スキンケアまで1ステップの「ニベアメン アクティブエイジ ワンステップケア」を新発売する。

「ニベアメン アクティブエイジ ワンステップケア」は、肌なじみの良い、泡立たない乳液タイプの洗顔料。ポンプ2押し分を手に取り、ぬれた顔全体になじませてあとは水やお湯で洗い流すだけ。日々の洗顔で「（1）皮脂・汚れを洗い流す」、「（2）うるおいを与えカサつきを防ぐ」、「（3）ヒゲ剃り後の肌を整える」、「（4）乾燥による小じわを目立たなくする」の4つのケアを叶える。うるおい成分として、コエンザイムQ10（ユビキノン）・グリセリン、また、Lシステイン・アルギニン・コラーゲン・BGを配合した。洗顔からスキンケアまで1ステップで完了する、日々の手入れに取り入れやすい新しいスキンケア提案となる。ベタつかず、肌にスーッとなじむ使い心地となっている。

［小売価格］設定なし

［発売日］11月8日（土）

ニベア花王＝https://www.nivea-kao.jp