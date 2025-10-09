ギタリスト yagihiromiが、初のソロアルバム『lemma』を11月19日にリリースする。

今作は、尾崎翠や左川ちかなどのロマンチシズムを排した昭和モダニズム文学を着想の源とした、シンプルながら幽玄さを持つ非-線的かつ第七感の音楽集になっているという。

また、今作には小川美潮「デンキ」のカバー含む、バロック的な細部までこだわった不完全なポップへの賛歌、デヴィッド・リンチとヴィム・ヴェンダースの映画が交互に出て来るような全7曲を収録。アルバムタイトル『lemma』は、数学用語の“補題”と仏教用語の“直感的な理解”という意味を重ねたことに由来する。

4、5曲目にはドラムとしてピエール畳が参加。ジャケット写真は有本ゆみこ（SINA SUIEN）、デザインはダダオ、マスタリングはGeorge Moriが参加している。あわせて本日10月9日18時にトレーラーが公開された。

なおyagihiromiは、今作に先駆けた5曲入りEP『siki』を9月24日にCDオンリーでリリースしている。

＜yagihiromi コメント＞

テーマは「追憶」と「複数のペルソナの一致」。幼少期の記憶や匂い、静寂の中にある感覚を手がかりに、自身の内的な断片をひとつに結ぶことを意識しました。

（文＝リアルサウンド編集部）