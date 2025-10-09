ヒット作となったNetflixシリーズ「今際の国のアリス」で山崎賢人(※「崎」は正しくは「立さき」)と共に主演を務める土屋太鳳。9月25日には最終章に当たるシーズン3が配信され、話題を呼んでいる。過酷な"げぇむ"に挑む中で土屋が見せる激しいアクションシーンも迫力満点で、見どころだ。

そんな土屋が2018年に主演を務めたのがドラマ「チア☆ダン」だ。

土屋太鳳がチアダンスに夢を見る高校生を熱演

本作は広瀬すずが主演を務めた映画「チア☆ダン 女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話」から9年後を舞台に、女子高生たちによる"もう1つの奇跡の物語"を描いている。

幼い頃に、福井中央高校の強豪チアダンス部「JETS」が初の全米優勝を果たした演技を見て、チアダンスに憧れを抱いた藤谷わかば(土屋)。将来は自分も同部に入って全米優勝したいという夢を抱くものの、高校受験に失敗。隣町の福井西高校に入学し、弱小チアリーダー部に入って運動部を応援するだけの高校生活を過ごしていた。わかばと同じ夢を叶えた姉・あおい(新木優子)に対してコンプレックスを抱き、いつしかチアダンスさえ「自分には無理、できっこない」と考えるようになっていたわかば。しかし、東京から来た強気な転校生・汐里(石井杏奈)に、一緒にチアダンスをしようと誘われる。それでもなお迷っていたわかばだったが、汐里の情熱がやがてくすぶっていた思いに火をつけ、一緒にチアダンス部を設立することを決意する...。

■チアダンスに夢を見る女子高生をまっすぐに演じた土屋太鳳

ピュアな透明感が溢れる主人公の高校生・わかばを、当時23歳の土屋が方言も使って好演している。幼い頃に描いていた夢を叶えられずに挫折し、美人で何でも器用にこなす完璧な姉といつも比べられてばかりいるわかばは、いつもどこか自信の無さそうな顔。そんなわかばの不安やコンプレックスに満ちた心情を、土屋が表情や瞳の奥に宿る憂いで表現した。そして、そんなわかばが汐里と出会ったり、姉のあおいが上京するのを知ったことをきっかけに再びチアダンスで夢を叶えることを決意し、成長していく姿もしっかりと体現。時には仲間とぶつかり、時には泣きながらも夢に向かって努力するわかばのひたむきさは健気で、応援したくなる。

わかばと汐里と共にチアダンス部を設立するメンバーを朝比奈彩、大友花恋、箭内夢菜、志田彩良が演じるほか、クラス委員長・桜沢麻子役に佐久間由衣、不登校気味で1人街でヒップホップを踊る柴田茉希役に山本舞香と、個性豊かな俳優陣が女子高生を演じた本作。映画版で主演を務めた広瀬は今作でも友永ひかり役で出演し、「JETS」のコーチとなったひかりを存在感たっぷりに演じている。

少女たちが"全米制覇"という"できっこない夢"をひたむきに追いかける奇跡のような物語。土屋のまっすぐな演技に注目しながら、高校生たちの笑って泣ける成長ストーリーを楽しんでほしい。

文＝HOMINIS編集部

