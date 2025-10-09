2025年10月10日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
メンタルが不安定になりがち。瞑想（めいそう）や深呼吸で心を休ませよう。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
アイデアが枯渇気味。元気な人と会って新鮮な空気を感じて。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
不要なものは切り捨てて、生活を再設計するのに適した日。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
お人よしが原因で痛い思いをしそう。今日はガードを固くして。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
目上の人との関係が不安定に。真摯（しんし）な態度で接すること。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
欲しかった物をゲットできそう。いくつかのお店をチェックして。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
対人関係が好調。お誘いには積極的に参加するとさらに運気アップ！
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
守りに徹すると運気は爆上がり。新しい試みは後日に回して。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
おしゃべりに開運効果が。特に人が集まる場所に注目！
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
大風呂敷を広げよう。自分を鼓舞して活躍できる暗示あり。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
友人からの誘いあり。二つ返事でOKするとうれしい展開に！
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
意欲的な1日。自転車で動き回ればさらにパワーアップ効果が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)