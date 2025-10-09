今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年10月10日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


メンタルが不安定になりがち。瞑想（めいそう）や深呼吸で心を休ませよう。

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


アイデアが枯渇気味。元気な人と会って新鮮な空気を感じて。

10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


不要なものは切り捨てて、生活を再設計するのに適した日。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


お人よしが原因で痛い思いをしそう。今日はガードを固くして。

8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


目上の人との関係が不安定に。真摯（しんし）な態度で接すること。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


欲しかった物をゲットできそう。いくつかのお店をチェックして。

6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


対人関係が好調。お誘いには積極的に参加するとさらに運気アップ！

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


守りに徹すると運気は爆上がり。新しい試みは後日に回して。

4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


おしゃべりに開運効果が。特に人が集まる場所に注目！

3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


大風呂敷を広げよう。自分を鼓舞して活躍できる暗示あり。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


友人からの誘いあり。二つ返事でOKするとうれしい展開に！

1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


意欲的な1日。自転車で動き回ればさらにパワーアップ効果が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)