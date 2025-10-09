「えええ、黒髪？！」重盛さと美、イメチェン姿に反響！ 「50歳くらいまでこの可愛さをキープしそう」
タレントの重盛さと美さんは10月8日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。
ファンからは「えええええ、黒髪？！」「いつの間に暗髪」「金髪卒業したんだ？！」「ほえー！髪バッサリ」「イメチェンしてる」「別人みたい」などの声が。ほかにも「ますます若返ってる」「年齢不詳すぎる」「50歳くらいまでこの可愛さをキープしそう」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「年齢不詳すぎる」重盛さんは、14枚の写真と2本の動画を公開。撮影中のオフショットのようですが、重盛さんは黒いショートカットヘアへと大胆なイメージチェンジを遂げています。37歳には見えない若々しい雰囲気です。
ブロンドのロングヘアだった重盛さん9月16日の前回投稿では、ブロンドのロングヘアだった重盛さん。「ギャル盛さんかわいい」「やばい！ どタイプ過ぎてもう」といった声が寄せられるなど、こちらも大きな反響を呼んでいました。ぜひ、黒髪の姿と見比べてみてくださいね。
