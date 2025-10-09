全国の人気のご当地パンを集めたイベントが霧島市で始まりました。昔ながらのご当地パンや、個性的な見た目のパンなどが勢ぞろいしました。



(登島凜アナウンサー)

「9日から始まった全国パン博覧会。ご当地のパンがずらりと並ぶ。普段は手に取ることのできないパンを求めて、朝から大勢の客が集まる」



霧島市で、9日から始まったのは「全国パン博覧会」です。全国各地から集まった127種類のご当地パンが日替わりで並びます。店内は、初日から多くの人で賑わいました。





神戸市の『あん食』をはじめ、富士山の形をした『カレーパン』や、SNS映えする『スイカパン』など、個性的なパンが並びます。バラの花をイメージしたデザインが目を引く、島根県の『バラパン』は今回が初出店です。福島県郡山の名物『パンクリームBOX』は、新しくいちごのフレーバーが登場しました。(登島凜アナウンサー)「いただきます。いちごの甘い風味が広がる。クリームがたっぷりと入っていて柔らかくて、とろけるような食感がクセになる」山梨県産の金時いもをふんだんに使った、こちらのパンは、秋に食べたい一品です。(登島凜アナウンサー)「パンの中にも芋がゴロゴロと入っていて、芋好きの方にはたまらない」(客)「あまり、見かけないパンがたくさんあるので、珍しくて、いっぱい買ってしまいそう」(客)「いろいろなところに行かなくても一か所に集まっているから、いろいろ見て選んで買える。きょうは夜もパンでいいかな」(TSUTAYA BOOKSTORE霧島・袋田一心取締役)「あまり見かけないパンばかりなので、いろいろ見て選んで楽しんでもらいたい」全国パン博覧会は、10月13日まで開かれています。