「いま動こう！みんなで防災プロジェクト」は、私たちの身近にある「森」についてお伝えします。森が防災に果たす役割について子どもたちと学んできました。



広島市東区で開かれた「森から防災教室in尾長」。集まった小学生たちは、手入れされた森で育った健康な木には土砂災害を防ぐ役割があることを学びました。



■塚原美緒 気象予報士

「しっかり根が張っているから土砂が崩れるのをしっかり防いでくれる。それに木の幹も太くてどっしりしているから、そう簡単には流されません。おすもうさんみたいなイメージですね」





森を守る大切さを学んだ後は実際に森の中へ。そこで体験したのは…■ガイドと男の子「真横行ってね、両手を持ってできるだけ刃を、なるべく全体を使う。引くときだけ力を入れる。ぐっ！よいしょ！そう、よいしょ！」「脚は？」「脚はね、こういう具合に」森の木の一部を伐採することで、残った木の成長を促す「間伐」です。子どもたちはのこぎりで直径１５センチほどの幹に立ち向かいます。■女の子「ちょっと引くときに力を入れるのが難しい」■塚原美緒 気象予報士「どんな風に切れたらいいなって思う？」■男の子「きれいに切れたらいい！」最後はみんなで引っ張ります。■参加者「よいしょ！よいしょ！」「やったー！」■塚原美緒 気象予報士「大きな木倒れたときどう思った？」■男の子「嬉しかったし、かたかったけど倒れたってなったらちょっとハッピーになった」■女の子「（森が）元気になって土砂崩れとかがなくなったらいいです」■女の子「木は大切だと友達に伝えたいです」子どもたちはこのあと、間伐材を使った工作に取り組みました。二酸化炭素を多く含んだ木を燃やして処理するのではなく、別のものに作りかえることで、環境を守ることにつながります。自然に触れながら、命を育む森の大切さを学んだ１日でした。■参加者「森から防災教室in尾長！」（２０２５年１０月９日放送）