¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¹Ô¤ÊóÆ»¤Î»Ô¸¶Íù²»¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÔË¾ÏÀ¡ÖÍè·î¸Æ¤ó¤Ç¡×¡ÖÆþ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×
¡¡£Õ¡½£²£°ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë£Ä£Æ»Ô¸¶Íù²»¡Ê£²£°¡áÂçµÜ¡Ë¤Ë¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¸¶¤Ï¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Õ¡½£²£°£×ÇÕ¤Ë£Õ¡½£²£°ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£Ê³Æ®¤à¤Ê¤·¤¯ÆüËÜ¤Ï£¸Æü¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶¯¤¸¤ó¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ä¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¡¢Å·ºÍÅª¤ÊÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Ô¸¶¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£±Ñ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¥¶¥³¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£Á°´ÆÆÄ¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬¡¢»Ô¸¶¤Î½êÂ°¤¹¤ëÂçµÜ¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë±ï¤«¤é¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¶áÇ¯¡¢»ÐËå¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ä¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¼è°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î¤ÎÂç²ñÁ°¤«¤é»Ô¸¶¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£Æ²¡¹¤¿¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò»ý¤Á¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î²¤½£°ÜÀÒ¤¬¶Ë¤á¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë°Ê³°¤Ë¤âÈà¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÄ¶¿·À±£Ä£Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â´üÂÔ¤¬Ê¨Æ¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ô¸¶Íù²»¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¶½Ì£¤â¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¡¡Áá¤¯£ÁÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÀµÄ¾¤¢¤È£±Ç¯°ÊÆâ¤Ë»Ô¸¶¤Ï£ÁÂåÉ½Æþ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö£Õ¡½£²£°¤Î»Ô¸¶Íù²»¤Ã¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤«±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë£Ã£Â¤«¡¡³ä¤ÈÍË¾³ô¤ÏÁá¤á¤Ë£ÁÂåÉ½¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö»Ô¸¶¡¢´îÅÄ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼£²¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¸Ç¤¤¡£Ï¢·È¤â¤è¤¤¡¡¿¹ÊÝ¤µ¤óÍè·î£ÁÂåÉ½¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î¾·½¸¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í½½Ê¬¤Î»Ô¸¶¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£