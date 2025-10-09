内田真礼＆石川界人、夫婦で初の公の場 左手薬指に指輪キラリ「イベントで緊張することない」【トロン：アレス】
【モデルプレス＝2025/10/09】声優の内田真礼、石川界人が10月9日、都内で行われた映画『トロン：アレス』（10月10日公開）のジャパンプレミアに、諏訪部順一、田村睦心、ダンディ坂野、安藤なつ、堀田茜とともに出席。夫婦で初の公の場となった。
【写真】内田真礼＆石川界人、夫婦で初の公の場
9月30日にそれぞれのSNSを通じて結婚を発表した2人。本イベントが夫婦で初の公の場となり、左手薬指には指輪が輝いていた。
司会者から結婚を祝福されると、2人も「ありがとうございます」と照れ笑い。気持ちを聞かれると、石川は「僕ら、イベントで緊張することないんですけども、さすがに直前まで『緊張するね』っていう話をずっとしておりまして」と明かした。
さらに「作中では敵対するような関係性ではあるんですけれども、僕らの方は仲良くやらせていただいて」と笑顔で続けた。本作で2人は日本版声優を務め、内田は物語の鍵を握るイヴ役、石川はイヴを狙いAI兵士アレスの開発者であるジュリアン・ディリンジャー役を担当する。
声優である諏訪部は知ったときの心境を聞かれると「早く言ってよ」とにっこり。途中で登場したダンディ坂野もネタ披露の前に「ご結婚おめでとうざいます」と祝福し、石川は感謝を伝えて「ネタの邪魔してすみません」と返していた。
本作は世界で初めて長編映画としてCGを本格導入し、その革新的な技術とビジュアルで世界を席巻した映画『トロン』の最新作。高度なAIプログラムを現実の世界で“実体化”させることに成功した世界が物語の舞台となっている。（modelpress編集部）
◆映画「トロン：アレス」
本作は世界で初めて長編映画としてCGを本格導入し、その革新的な技術とビジュアルで世界を席巻した映画『トロン』の最新作。高度なAIプログラムを現実の世界で“実体化”させることに成功した世界が物語の舞台となっている。（modelpress編集部）
