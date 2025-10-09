「ミシュランキー」をご存じですか？

【写真を見る】「ミシュランキー」に熊本から初選出 上天草市で「特別な滞在」ができるリゾートホテルTAYUTA（たゆた）

ミシュランガイドの「宿泊施設版」のことで、世界の優れた宿泊施設に与えられる指標です。

今回、初めて、熊本の宿泊施設が選出されました。

自然に包まれて過ごす贅沢な時間…オーシャンビューの絶景。

島全体が雲仙天草国立公園に指定されている上天草市樋合島。この場所にあるのが、リゾートホテル「TAYUTA（たゆた）」です。

今回、ミシュランガイドの宿泊施設版「ミシュランキー」に選出されました。

「ミシュランキー」は、ミシュランガイドの検査員が世界7000軒以上の宿泊施設を調査し、特に優れた滞在体験を提供する施設を選定するものです。

ミシュランガイドの「星」のように

「特別な滞在」（One MICHELIN Key）

「素晴らしい滞在」（Two MICHELIN Key）

「最上級の滞在」（Three MICHELIN Key）

の3つの指標があります。

ミシュランガイド インターナショナルディレクター グウェンダル・プレネック氏「特にミシュランガイドとして焦点をあてている点は3つ。個性のある、神聖性のある、土地特有の特徴を備えた場所を紹介するということ。世界の中でも、日本は卓越したホスピタリティが確立されている場所」

今回、世界で選出された宿泊施設は2457軒。その中で「1ミシュランキー」に選ばれた宿泊施設の1つが、上天草市の「TAYUTA（たゆた）」です。

熊本県内からは、初の選出となりました。

去年9月にオープンした「TAYUTA（たゆた）」は、東京ドーム4個分の敷地に1棟貸し切りのヴィラが12棟あり、全てのヴィラから有明海を望むことができます。

また夕食には、天草の旬をコンセプトにした15品ほどの料理が提供されるということです。

グウェンダル・プレネック氏「日本には隠れた宝石のような宿泊施設がたくさんある。ガイドなしでは見つけきれない。人生を変えるような体験ができる、日本はそんな場所である」

天草の景色や食材の魅力を広める、新たな場所となりそうです。