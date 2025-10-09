及川光博、長丁場撮影は「8時間以上働くとぐったり」手越祐也の気配りも明かす【ぼくたちん家】
【モデルプレス＝2025/10/09】俳優の及川光博が10月9日、日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（10月12日スタート／毎週日曜よる10時30分〜）第1話完成披露試写会に、共演の手越祐也、白鳥玉季とともに出席。撮影の裏話を明かした。
【写真】及川光博＆手越祐也“W王子”初共演で恋の相手に
この日、3人は観客席から登場。会場から歓声が上がる中、壇上に上がった及川が「みんなで呼んでみよう！」と声掛けすると、「ミッチー！」と大きなレスポンスが。これに続いて手越、白鳥も名前のコール＆レスポンスで冒頭から盛り上げた。
撮影現場の様子を聞かれると、及川は「朗らかです」といい、手越と白鳥の笑顔が現場を明るく照らしているとコメント。一方で、自身は「大体8時間以上働くとぐったりする」「12時間超えると、もう黙ります（笑）」といい、これに対し、手越は「『いつでも王子様ですよ』って言いたいんですけど、そんな瞬間よく見てますね（笑）」と納得していた。
及川は「（手越は）すごい気配りしてくれるので。僕がゆったりしてる時はそっとしておいてくれる」と手越の気配りに感謝。手越は「やっぱ自分には自分のペースがあるじゃないですか。僕がまだ元気だからって、ミッチーがそういうわけではない」といい、「クランクイン前後とか直後って、35度超えは当たり前で。だんだん端に、木陰にミッチーが消えていくんです（笑）」と裏話を明かし、「今、涼みに行かれてるんだなって」と察していたと話した。
また、第1話の見どころを聞かれると、出会いのシーンを挙げた及川。「第1話ですから、こっから始まっていくぞ！って。ラストなんてゾクゾクしますよ。その出会いがポイントです」と紹介し、「アイスクリーム。これが1つの鍵になる」「アイスクリームがキーポイントになっていて、サブタイトルつけるとしたらアイスクリームかもしれない（笑）」とアピールしていた。
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリーとなっている。（modelpress編集部）
