ダウンタウン松本人志、近影公開 約1年半ぶり新ビジュアルに反響続々「待ってました」「変わらない」
【モデルプレス＝2025/10/09】お笑いコンビ・ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式X（旧Twitter）が2025年10月9日に更新された。2024年1月8日に活動休止を発表していた松本人志の新しいビジュアルが公開され、反響を呼んでいる。
【写真】松本人志、騒動後1年以上ぶりに見せた凛々しい横顔
松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品が配信される同サービス。この日、公式Xでは「10．24 事前登録開始 11．1 配信開始」と告知するとともに松本の横顔を写したモノクロショットをアップした。
松本は活動休止後、2024年2月に放送された「クレイジージャーニー」（TBS系／毎週月曜よる9時〜）への出演を最後に、表舞台からは遠ざかっていた。今回、近影が公開されたのは約1年半ぶりであり、SNS上では「待ってました」「久々に見れて嬉しい」「びっくり」「変わらない」などと反響が集まっている。
松本を巡っては、2023年12月の「週刊文春」が性加害疑惑を報じ、2024年1月に文芸春秋社に対して名誉毀損に基づく損害賠償請求、訂正記事による名誉回復請求を求め提訴。11月には裁判を終結したことを発表していた。また、同年12月にYahoo!ニュースで独占公開された芸能記者・中西正男氏のインタビューにて「来春あたりにスタートしたい」と活動再開の意向を示していた。（modelpress編集部）
◆松本人志、新ビジュアルに反響
◆松本人志、活動再開の意向
