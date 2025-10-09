「ラブトラ3」参加者＆MC・指原莉乃が涙…予告映像・キービジュアル解禁 主題歌はeill
【モデルプレス＝2025/10/09】Prime Videoの恋愛リアリティ番組『ラブトランジット』の最新作『ラブトランジット』シーズン3が、10月16日20時よりプライム会員向けに独占配信。このたび主題歌がシンガーソングライター・eillの楽曲「ラストシーン.」に決定し、予告映像が解禁された。
【写真】オリラジ藤森、美人妻は「ラブ トランジット」参加美女だった
この度解禁されたキービジュアルでは、ホカンスのソファに笑顔で腰かける参加者たちの姿が描かれている。併せて解禁となった予告映像では、お祭りや、水族館、遊園地など様々なデートを楽しみ、1ヶ月間のホカンス（共同生活）を通して、互いの魅力に惹かれながら距離を縮めていく参加者たちが映し出されている。
映像後半では、シンガーソングライターeillが新たに書き下ろした主題歌「ラストシーン.」が、優しくもどこか胸を締め付けるような旋律で流れ、参加者たちの驚きや戸惑い、切なさに心が揺れ動く瞬間を印象的に彩る。また、スタジオMCの指原莉乃も思わず涙を見せて見守る様子が映し出されるなど、涙なくして観ることができない展開を予感させる。
eillは、シーズン1で「happy ending」、シーズン2で「happy ever after」を書き下ろし、その切ない歌声は本シリーズを彩ってきた。eillは「今回、3シーズン連続でラブトランジットの音楽に携わることができて、本当に光栄です。ラブソングという大きなテーマに向き合うきっかけをくれた『ラブ トランジット』へ、私なりの愛を込めて『ラストシーン.』という曲を書きました。恋における最後は、苦い思い出や痛むこともあるかもしれないけれど、ちゃんと恋の最後のページとして肯定してあげたい、そんな想いでこの曲を作りました」とコメントを寄せた。
本作は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組「환승연애（乗り換え恋愛）」のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
これまでのシーズンでは、誰が誰の元恋人か分からないまま過ごす中で生まれる嫉妬や未練、新たな恋の駆け引きなど、予測できない展開が大きな話題に。参加者たちが互いに支え合う友情や、芽生える恋、揺れ動く心がリアルに交錯し、そして新しい自分に出会う姿に、多くの共感と感動の声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆「ラブ トランジット」シーズン3、予告編＆キービジュアル解禁
◆「ラブ トランジット」シーズン3とは
