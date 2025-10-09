4日に1回はプランクで体幹強化中！【日向坂46 五期生・大野愛実】の美容事情を大公開♡
今年3月に日向坂46 五期生としてグループに加入後、その抜群の透明感と美少女っぷりが話題沸騰中の大野愛実さんがRayに登場！今回は、そんな大野さんの「美容事情」についてインタビューしました。メイクのポイントや、むくみ対策など...。大野さんの美意識に迫ります♡
beautyのコト
Question どんなメイクが好き？
「日向坂に加入をしてから、ヘア＆メイクさんにメイクをしてもらうようになって、日々自分にあうメイクを現場で学んでいます！
例えば、『まつ毛とチークをしっかりメイクすると映える顔だよ』と言ってもらったことがあったので、そこは強く意識するようにしています。
“粘膜ライン”というものがあることも最近知りました（笑）。ヘア＆メイクさんが使っているコスメを参考にして、メイク道具をそろえるようにもなりました」
Question 美容やスタイルキープのために気をつけていることは？
「大事な撮影の前日は必ずパックをしたり、むくんでしまわないように塩分を控えるように気をつけています。
あとは、むくみに効果がありそうなドリンクを飲んだりもします。今日の朝も飲んできました！
日向坂のダンスは体幹が大事だと教えてもらったので、プランクをする日もあります。4日に1回とかですけど……（笑）。
『毎日続けなきゃ』と思うとイヤになってしまうので、負担にならない頻度で、無理をせずに頑張っています！」
撮影／三瓶康友 スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海