4日に1回はプランクで体幹強化中！【日向坂46 五期生・大野愛実】の美容事情を大公開♡

今年3月に日向坂46 五期生としてグループに加入後、その抜群の透明感と美少女っぷりが話題沸騰中の大野愛実さんがRayに登場！今回は、そんな大野さんの「美容事情」についてインタビューしました。メイクのポイントや、むくみ対策など...。大野さんの美意識に迫ります♡

beautyのコト

Question どんなメイクが好き？

「日向坂に加入をしてから、ヘア＆メイクさんにメイクをしてもらうようになって、日々自分にあうメイクを現場で学んでいます！

例えば、『まつ毛とチークをしっかりメイクすると映える顔だよ』と言ってもらったことがあったので、そこは強く意識するようにしています。

“粘膜ライン”というものがあることも最近知りました（笑）。ヘア＆メイクさんが使っているコスメを参考にして、メイク道具をそろえるようにもなりました」