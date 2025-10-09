約638万円から！ トヨタ「“新”C-HR」発表！ 全長4.3mボディに斬新「プリウス顔」＆「赤いTOYOTA」エンブレム採用！ 画期的「ジオフェンシング機能」搭載の26年モデル 欧州で登場

新色設定＆一部グレードで仕様変更

トヨタの欧州法人は2025年10月9日、新「C-HR」2026年モデルを発表しました。

同日から欧州全域で受注を開始しています。

トヨタ「C-HR」2026年モデル

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新C-HR」です！ 画像で見る（49枚）

C-HRは2016年に登場したコンパクトSUVです。クーペルックのコンパクトなボディに、ダイヤモンドをモチーフとしたスタイリッシュなデザイン、TNGAプラットフォーム採用による爽快な走りを特徴とします。

現行型は2024年1月に登場した2代目です。初代は日本で販売されていましたが、この代からは海外専用車となりました。

初代で採用したダイヤモンドモチーフのユニークなデザインは継続しつつ刷新しており、ハイブリッドカーの5代目「プリウス」（現行型）などと共通する「ハンマーヘッドデザイン」を採用しました。

ボディサイドはたくましく張り出させ、さらにトヨタ車として初めて段差がない「フラッシュドアハンドル」を採用。

リアはフロント同様、近年のトヨタ車に用いられている真一文字のテールランプに加え、バックドア中央には「TOYOTA C-HR」の光る車名ロゴを備え、先進感を与えています。

ボディサイズは、全長4362mm×全幅1832mm×全高1558-1564mm、ホイールベースは2640mmです。

パワートレインは1.8リッターおよび2リッターのガソリンHEV（ハイブリッド）、もしくは2リッターのPHEV（プラグインハイブリッド）を用意し、全車が電動車となりました。駆動方式はFFを基本に4WD（AWD-i）も設定します。

PHEVモデルには低排出ゾーン（LEZ）に入ると自動的にEVモードに切り替わる「ジオフェンシング機能」を搭載しており、最適な燃料消費を実現しています。

先進機能では、最新の「トヨタセーフティセンス」を採用。衝突被害軽減ブレーキやダイナミックレーダークルーズコントロールのほか、運転状況の先読みアシスト「プロアクティブドライビングアシスト」やドライバーモニターカメラを装備し、安全性能を高めています。

今回登場した2026年モデルでは、一部グレードの仕様変更や新色の追加、先進機能の熟成などが図られました。

中間グレードの「ミッドプラス」では、内外装が変更されています。エクステリアでは新デザインの18インチホイールを装備。ブラックのセンターオーナメントを備え、洗練された印象を与えています。

インテリアでは前後シートにサマラファブリック素材を新採用。リサイクル素材の割合を増やすとともに、ブラックのファブリック素材とグレーのステッチをあしらい、スタイリッシュな雰囲気を添えています。

また従来から設定されているスポーティグレード「GR SPORT」には、140馬力を発揮するベーシックな1.8リッターHEVを追加しました。これにより、全パワートレインで選択できるようになっています。

外装色では新色のアッシュグレーとルナスカイブルーを追加し、フレッシュなスタイルに仕上げることができます。

先進機能では、脇見運転や疲労の兆候を検知し、ドライバー異常時対応システム（EDSS）と連動するドライバーモニターカメラが標準装備されています。

新C-HR 2026年の価格（トヨタ欧州法人本拠のあるベルギー国内価格）は、3万5980ユーロ（約638万円）から5万3780ユーロ（約954万円）となっています。