フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんが９日、東京・立川市の「ＭＡＯ ＲＩＮＫ」で練習を初めて報道陣に公開した。８月１日に「木下ＭＡＯアカデミー」を開校し、指導者としての道を歩み始めた。「毎日大変やりがいを感じているし、とても楽しい」と２か月間を振り返った。

練習公開前には多くの子供たちが報道陣一人ずつに向かい「こんにちは。よろしくお願いします！」と元気よくあいさつしてくれた。浅田さんが特に指示したわけではなかったが、日頃からレッスンの始めと終わりにはあいさつを徹底。日頃の取り組みが人間性の部分での成長にもつながっている。

先月２５日の浅田さんの誕生日には、練習後に教え子たちからサプライズでケーキと花束と手紙が贈られた。手紙には「金メダルを取って、先生の首にかけて恩返しがしたい」「オリンピックに先生を連れて行ってあげたい」といった内容も多かったと明かした。「これ以上ない幸せを感じた」と目を細めた。

同日の練習では普段、手の高さをキープするのが難しい小学１年生の生徒たちがきれいに滑っていたという。「どうしたの？」と聞くと「先生が一生懸命教えてくれているから、先生を喜ばせたい」という言葉が返ってきたという。「すごく感動した」と最高の誕生日プレゼントが贈られたという。