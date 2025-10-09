「アルカナディア第9弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」が10月14日20時より配信決定
【アルカナディア第9弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】 10月14日20時より配信予定【アルカナディア第9弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】
コトブキヤは、同社YouTubeチャンネル「アルカナディアチャンネル」にて「アルカナディア第9弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」を10月14日20時より配信する。
本配信番組は、同社プラモデルシリーズ「アルカナディア」の新ディアーズ情報をお届けする番組。イベントなどで展示された「第9弾キャラクター」情報の公開が予定されている。
【生配信告知】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) October 9, 2025
「アルカナディア第9弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」
10月14日（火）20時より配信決定です！
気になる新ディアーズの情報をお届けします。
アルカナディアチャンネルにて配信予定です！
▽チャンネル登録はこちらhttps://t.co/fKNSUVRBnW#アルカナディア
(C) KOTOBUKIYA