【アルカナディア第9弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】 10月14日20時より配信予定

コトブキヤは、同社YouTubeチャンネル「アルカナディアチャンネル」にて「アルカナディア第9弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」を10月14日20時より配信する。

本配信番組は、同社プラモデルシリーズ「アルカナディア」の新ディアーズ情報をお届けする番組。イベントなどで展示された「第9弾キャラクター」情報の公開が予定されている。

