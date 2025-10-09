出力72psから115psへ向上 増した余裕

待望のハイブリッドを得た、トヨタ・アイゴX。単に燃費が向上しただけではない。1.0L 3気筒から1.5L 3気筒エンジンになったことで、最高出力は従来の72psから115psへ飛躍的に向上。最大トルクも、9.5kg-mから14.3kg-mへ太くなっている。

【画像】待ち望まれた「新提案」に？ トヨタ・アイゴX ハイブリッド サイズの近いEVはコレ 全121枚

果たして、0-100km/h加速は14.9秒から9.2秒へ、5秒以上も縮めた。鋭い加速力を得たとまではいえないものの、高速道路の合流加速には明らかな余裕が生まれている。少しヤキモキするような鈍さとは、お別れしたといっていい。



トヨタ・アイゴX ハイブリッド（欧州仕様）

トランスミッションはe-CVTで、不自然にエンジン音が高まる場面はある。それでも、1.0Lエンジンの荒削りなノイズより、遥かに音質は良い。市街地を、従来以上に気持ち良く駆け回れる。同クラスのバッテリーEVの方が、より活発ではあるとしても。

軽く短く運転が楽しい 乗り心地も良好

パワーアップしたことで、もともと運動神経の良いシャシーとのバランスも良くなった。プラットフォームは、ヤリスと同じ高剛性なTNGA-Bを採用している。

ハイブリッド化で車重が増えたぶん、サスペンションもしっかり改良を受けている。小さなボディサイズだから、絶対的な動的能力が高いわけではないとしても、軽く短く、運転が楽しい。駐車だって簡単だ。



トヨタ・アイゴX ハイブリッド（欧州仕様）

18インチ・タイヤはグリップ力に優れ、よほど傷んだ路面を除いて、乗り心地もしなやか。落ち着きに優れるわけではないが、ひと回り大きいモデルへ迫る洗練度といえる。

ステアリングホイールの反応はダイレクトで、一貫性が高い。手のひらへの情報量は少なく、特に滑らかな印象ではないものの、扱いやすく信頼感を抱きやすい。

現実的に30.4km/Lの高燃費 GRスポーツも

今回のアップデートでアイゴXに追加されたのが、GRスポーツ仕様。専用ボディキットとサスペンションなどが与えられ、ステアリングにも改良を受ける。

GRヤリスのような、明確なスポーツ仕様ではない。それでも、乗り心地は若干向上していた印象。予算が許し、見た目がお好みなら、検討する価値はあるだろう。



トヨタ・アイゴX ハイブリッド（欧州仕様）

今回の試乗で得た燃費は、市街地から高速道路までの平均で30.4km/L。過ごしやすい気温で交通状況も円滑と、好条件だったとはいえ、驚くべき高効率といえる。

30L入りのガソリンタンクで、900kmほど走れる計算になり、ランニングコストはバッテリーEVに並ぶ。ただし、未発表ながら、英国価格は2万ポンド（約396万円）近くへ上昇する見こみではある。カタログ値のCO2排出量は、85g/kmだ。

多くの人が待ち望んでいた新提案

ハイブリッド化で、コンパクトカーとしての魅力を更に高めたアイゴX。同等のボディサイズを持つ、ルノー5 E-テックやフィアット500eといったEVも存在するが、お値段は更にお高い。競争力は小さくなさそうだ。

小柄で実用的で、高燃費。ツートーン・ボディの印象も良い。最終的な価格次第ではあるものの、多くの人が待ち望んでいた、新提案になるのではないだろうか。



トヨタ・アイゴX ハイブリッド（欧州仕様）

◯：印象的な高燃費 運転が楽しい 優れた装備と製造品質

△：お安くはない価格 広くはない後席と荷室 クラスベストの運転体験には届かず

トヨタ・アイゴX ハイブリッド（欧州仕様）のスペック

英国価格：約2万ポンド（約396万円／予想）

全長：3776mm

全幅：1740mm

全高：1510mm

最高速度：172km/h

0-100km/h加速：9.2秒

燃費：27.0km/L

CO2排出量：85g/km

車両重量：1090kg

パワートレイン：直列3気筒1490cc 自然吸気＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：115ps/5500rpm（システム総合）

最大トルク：14.3kg-m/3800-4800rpm（システム総合）

ギアボックス：e-CVT／前輪駆動