ヤリスと同じ1.5Lハイブリッドを獲得

小さなトヨタ、アイゴXが新しくなった。見た目は、フロントまわりが僅かに変わった程度ではある。しかし中身は別物。従来のボディやインテリアを活かしつつ、技術的にはモデルチェンジしたと表現してもいい。

その事実が明瞭に示される数字が、30.4km/L。筆者が、気ままにドイツ・ベルリンの市街地や郊外のアウトバーンを流して得られた燃費だ。



トヨタ・アイゴX ハイブリッド（欧州仕様）

日本非売のアイゴXは、これまで非ハイブリッドの1.0L 3気筒エンジンを積んでいた。しかし、トヨタ・ヤリスと同じ1.5Lハイブリッドを獲得。まだ価格の下がりきらない、小さなバッテリーEVに代わる存在として、興味深い提案といえる。

2430mmのホイールベースを伸ばさず、231Lの荷室を削ることなく、ハイブリッドエンジンを押し込むため、技術者は2年近い歳月を費やしたという。その結果、スタイリングはほぼキャリーオーバーになったのだろう。

車重は1090kg サスペンションも更新

新しいアイゴXは、全長が3776mmで、全幅は1740mm。実際は、ひと回り大きいエンジンを前方へ載せるため、ボンネット部分が長くなり全長は76mm伸びている。

フロントマスクは、従来よりアグレッシブでロボット的な印象に。コントラストの強い、ツートーン塗装は変わらない。シナモンやマスタードなど、ボディカラーのネーミングが洒落ている。



トヨタ・アイゴX ハイブリッド（欧州仕様）

ハイブリッド化で車重は140kg増えているが、それでも1090kg。重心は40mm落とされた。本来エンジンルームにある冷却系統は、リアシート付近へ移動。12Vの補機バッテリーは、荷室の下にある。

サスペンションは、スプリングとダンパーを更新。ECUが一新され、回生ブレーキも獲得している。トランスミッションは、トヨタのハイブリッドだからe-CVTが組まれる。

内装は1クラス上 前席は高身長でも快適

インテリアは、先述の通りほぼ従来のまま。そもそも、先代から大幅に高級感が増しており、印象の悪いものではなかった。1クラス上の雰囲気すら漂うほど。

ダッシュボードの造形は凝っていて、硬いままのプラスティックの面積は広いものの、耐久性は高そう。ボディパネルが露出した部分は最小限に抑えられ、ベーシックなコンパクトカーとして納得できる仕上がりだと思う。



トヨタ・アイゴX ハイブリッド（欧州仕様）

前席側は、身長の高い大人でも快適に座れ、よほど大きい体型でなければ肩がぶつかることもない。カップホルダーは2本ぶんあり、スマートフォンの無線充電パッドが備わる。ドア側のポケットも大きい。

快適に使えるタッチモニター 荷室はクラス平均

メーター用モニターは新デザインで、表示が鮮明で可読性は良好。タッチモニターも快適に使える。インフォテインメントはトヨタ独自のシステムだが、最近は操作性が大幅に良くなっている。

エアコンの操作パネルを中心に、実際に押せるハードスイッチが残され、車載機能の操作性も褒められる。エアコンの送風口は、ダッシュボード上には両側にしかないが。



トヨタ・アイゴX ハイブリッド（欧州仕様）

荷室の広さは、同クラスの平均。後席は主に子ども用の空間といえ、定員は5名だが、現実的には4名と考えて良いだろう。ハイブリッド化に伴いセンタートンネルは大きくなったものの、むしろ、従来と同等の車内空間を維持したことへ感心できる。

上級グレードでは、キャンバストップを指定可能。これからの季節は、開放感を存分に楽しめるはず。

走りの印象とスペックは、トヨタ・アイゴX ハイブリッド（2）にて。