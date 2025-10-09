niko and …×POLO BCS第4弾♡秋冬の大人カジュアル新作4型
niko and …の人気コラボ、POLO BCS第4弾が10月10日(金)より全店舗・公式WEBストアで発売♡“Refined Sporty”をテーマに、ケーブルニットやクルースウェット、タックイージーパンツ、巾着付きパジャマなど全4型をラインアップ。秋冬の大人カジュアルを軽やかに彩る差し色やトラッドデザインが魅力で、旅行やプレゼントにもぴったりのアイテムです♪
秋冬コーデを彩る全4型
クルースウェットプルオーバー
タックイージーパンツ
ケーブルニットプルオーバー
パジャマセット
今回のコラボでは、クルースウェットプルオーバー・タックイージーパンツ・ケーブルニットプルオーバー・パジャマセットの全4型を展開。
価格はクルースウェット・イージーパンツが各6,000円（税込）、ケーブルニットが6,600円（税込）、パジャマセットが7,000円（税込）。
素材やカラー展開も豊富で、ブラック・ブラウン・オートミール・ブルーの4色や、ケーブルニットはピンク・ブラウン・アイボリー・ライトブルー、パジャマはチェック・ストライプの2柄です。
差し色＆トラッドで軽やかスタイル
ケーブルニットはピンクやライトブルーなど差し色を加え、秋冬の重たい装いを軽やかに演出。
英国トラッドをベースにしたPOLO BCSならではのブリティッシュ・カントリー・スピリットを取り入れつつ、ユニセックスで着用可能。
パジャマセットは巾着付きで旅行にも便利♪トラッド見えする素材とデザインで、大人カジュアルをおしゃれに楽しめます。
オンラインでも手軽にゲット
niko and …の全店舗および公式WEBストアand ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて販売。店舗により発売日が異なる場合がありますが、10月10日(金)から順次展開予定。
全4型ともサイズはM・L（タックイージーパンツはフリーサイズ）で揃え、オンラインなら自宅から簡単に購入可能です。秋冬のおしゃれを手軽にアップデートできます♪
秋冬大人カジュアルはniko and …×POLO BCSで
10月10日(金)より発売のniko and …×POLO BCS第4弾コラボは、全4型で秋冬の大人カジュアルを彩るラインアップ♡
クルースウェット・タックイージーパンツ・ケーブルニット・パジャマセットの価格は6,000円～7,000円（税込）、差し色やトラッドデザインで軽やかに着こなせます。
旅行やプレゼントにもおすすめの限定コラボをぜひチェックしてください♪