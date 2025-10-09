グラビア電子マガジン『sabra』が復刊1周年記念号となる第5号が配信。表紙は復刊号以来1年ぶり登場の小池里奈さんが飾りました。



【写真】もちもち美肌の小池里奈さん

2024年にデビュー20周年を迎え、女優はもちろん、グラビアなどマルチな活動を続ける小池さん。超豪華24ページの巻頭グラビアは小池さんの代名詞である「マシュマロヒップ」にフォーカスした必見の内容です。



【小池里奈さんプロフィール】

こいけりな 1993年9月3日生まれ 栃木県出身 T156 2004年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演し、芸能界デビュー。その後は役者、タレント、グラビアアイドルなど多岐にわたって活躍し、幅広い世代から支持を得た。2017年には一時活動を休止するが、復帰。2024年にはデビュー20周年を迎えた。現在、めちゃコミックショートドラマ『ケジメつけさせてもらいます。元ヤン弁護士 東矢斎』に、安達芽理役で出演中。また、11月1〜9日に、東京・新宿の紀伊國屋ホールで上演する舞台『熱海殺人事件』に出演する。そのほか最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）、公式Instagram（@koike_rina_93）