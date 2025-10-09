詐欺の被害が相次いで明らかになっています。



男鹿市に住む70代の男性が投資の名目で現金約1,000万円をだまし取られました。



また秋田市の男性は8日と9日で現金187万円を、北秋田市の男性は約110万円をだまし取られています。



男鹿警察署の調べによりますと男鹿市に住む70代の男性は7月上旬、株の投資に関するインターネットのサイトへアクセスし、「登録ボタン」を押したところ通信アプリ、ラインのグループに招待されました。





その後、グループ内で「3か月で利益率600％を達成した」などといった投稿を複数確認。男性はこれを信じて“投資”を始めたい旨を申し出ました。その後指定された個人名義の口座に資金を送金するよう指示され、10回にわたり約1,000万円を入金し騙し取られました。警察が詐欺事件として捜査しています。警察官を名乗る相手からの電話をきっかけにした詐欺被害も発生しています。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む30代の男性のスマートフォンに8日、プラスからはじまる番号で電話がありました。警視庁の警察官を名乗る相手は「あなたの口座がマネーロンダリング事件に使われている。あなたも容疑者になる可能性がある」などとかたり、男性はラインのビデオ電話に誘導されます。すると今度は岩手県警の警察官を名乗る男から“警察手帳”を提示され、「あなたの口座のお金を調査する必要がある」などと言われ、男性は9日までに2回指定された個人名義の口座に、現金187万円を振り込みだまし取られました。警察官を名乗る相手からのうその話をきっかけにした詐欺被害も相次いでいます。北秋田警察署の調べによりますと、北秋田市の60代の男性は国民年金機構の職員を名乗る男からの「お金が返ってくる」などという電話をきっかけに、金融機関を称する別の男に口座番号や暗証番号を伝え、9日までに約110万円をだまし取られました。