大阪・関西万博「ミャクミャク」と「阪神タイガース」のコラボグッズが登場！ 10月11日よりTシャツやキーホルダーなどをWEBで受注販売

【大阪・関西万博】「ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ」受注販売が決定！

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ」各種を、ヘソプロダクションWEB通販サイトにて、2025年10月11日（土）11:00〜 受注販売いたします。

当受注販売における販売数量の上限はございません。

販売方法など詳細は以下をご確認ください。

■グッズ販売概要

「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース」コラボレーショングッズ

（受注販売※販売数量の上限なし）

販売期間：2025年10月11日（土）11:00 〜 2025年10月18日（土）20:00 まで

発送時期：2025年12月中旬 から順次発送予定

企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション

ライセンス表記：©Expo 2025 ©阪神タイガース

販売場所：ヘソプロダクションWEB通販｜https://heso.base.shop/categories/6934398

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

【ご購入に関する注意事項】

※こちらは予約販売商品です。商品が入荷次第の発送となります。

※ご注文完了後の内容変更・キャンセルは不可とさせていただきます。

※製造状況等によりお届けが遅れる場合がございます。予めご了承下さい。

※購入時「Pay ID」アカウントへのログインが必須となります。

※利用できる決済方法は「クレジットカード決済」のみです。

※カードの状況確認のため、注文から2〜3週間後にカード会社からキャンセルのご連絡が届くことがあります。（実際の注文は、キャンセルされません）

※発送予定時期に合わせて、あらためてオーソリ（有効期限や利用可能残高などの確認）をおこないます。

※商品代金の決済は、商品発送時におこなわれます。

上記ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。

■販売商品 ※監修中｜デザイン変更がある場合がございます。

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念Tシャツ（税込5,500円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念トートバッグ（税込4,950円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念不織布バッグ（税込1,430円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念ピンバッジ（税込770円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念アクリルキーホルダー（ブラインド・全5種／税込1,100円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念クリアファイル2Pセット（税込660円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マルチ巾着（税込1,100円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マグカップ（税込1,980円）

ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットキーチェーン（全3種／税込1,100円）

ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットマグネット（全3種／税込1,100円）

ミャクミャクタイガースキューブパズルキーホルダー（税込770円）

ミャクミャクタイガースクリップ付き木製スタンド（ブラインド・全5種／税込990円）

ミャクミャクタイガースアクリルマドラー（ブラインド・全6種／税込1,100円）

ミャクミャクタイガースミニフレームマグネット（ブラインド・全6種／税込770円）

ミャクミャクタイガースアクリルキーホルダー（ブラインド・全6種／税込1,100円）

ミャクミャクタイガースホログラムステッカー（ブラインド・全6種／税込660円）

ミャクミャクタイガースクリアファイル（全2種／税込440円）

ミャクミャクタイガースマスキングテープ（税込660円）

ミャクミャクタイガースぷにぷにシール（全2種／税込605円）

ミャクミャクタイガースネックストラップ（税込880円）

ミャクミャクタイガース御守根付（全2種／税込1,100円）

ミャクミャクタイガースミニタオル3枚組セット（税込1,100円）

ミャクミャクタイガースフェイスタオル（全2種／税込2,200円）

ミャクミャクタイガースマフラータオル（全2種／税込1,980円）

ミャクミャクタイガースマルチ巾着（全2種／税込1,100円）

ミャクミャクタイガース不織布バッグ（全2種／税込1,430円）

ミャクミャクタイガース絆創膏（税込660円）

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区大開1-15-26

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

