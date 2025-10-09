鉄道ファンが胸キュン！蒸気機関車「貴婦人」の撮影会【新潟】
新潟市秋葉区で蒸気機関車の撮影会がありました。集まった鉄道ファンは、黒光りする車体に胸をときめかせていました。
新津駅近くの車両基地。機関車が転車台で回転する様子が公開されました。この蒸気機関車は『C57』という形式で、鉄道ファンの間では〝貴婦人〟の愛称で親しまれています。
撮影会では、県内外から訪れたファンが思い思いの角度からシャッターを切りました。
■鉄道ファン歴45年 愛知から
「ちょっとこの黒光りするところがとてもいいかなと思います。ほんのり香ってくる匂いがやっぱりたまらないですね。」
この時期は、ボイラーに火が入れられているため煙突からは蒸気が出ています。
■鉄道ファン歴25年 新潟市から
「この機関車の場合、サイドからのプロポーションがとても美しい。サイドを見せつつ、美しい自然と一緒に写しています。」
これまでに撮影したお気に入りの1枚を見せてもらうとー
■鉄道ファン歴25年 新潟市から
「夕方の低い太陽がC57全体にあたって、大きい動輪だったり、ボイラーだったりがやっぱり引き立っているのかなと。」
この蒸気機関車は、観光列車『SLばんえつ物語』として運行されています。
