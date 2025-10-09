2020年度から全国の小学校でゲームやアプリのプログラムを作るプログラミングの授業が必修化されています。そうした中、志布志市の小学校であの人気家庭用ゲーム機を活用したプログラミングを学ぶ授業が県内で初めて行われました。



志布志市の志布志小学校で行われたプログラミングの授業。子どもたちが手にしているのは人気家庭用ゲーム機、Nintendo Switchです。もちろん子どもたちの私物ではなく、志布志市が教育のために50台を購入しました。





子どもたちにゲームを楽しみながらプログラミングについて学んでもらおうと、志布志市が企画したもので県内では初めての試みです。9日は、5年生45人が画面に出てくる操作方法を確認しながら真剣なまなざしでゲーム作りにチャレンジしていました。(児童)「Switch楽しいから楽しく学べてよかった」(児童)「難しいところもあったがいろいろ教えてもらってたくさんできた」(志布志市役所総合政策課・加治木梢さん)「デジタル技術が進展していく中で子供たちがこれから自分たちがしたいことや夢をかなえるために必要な能力を授業の中で少しでも学んでいただいて、今後の自分の能力の育成や向上につなげていってほしい」志布志市は今後、市内全ての小学校でSwitchを活用したプログラミングの授業を行っていくということです。