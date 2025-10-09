今年の県産コシヒカリの一等米比率が、9月末時点で79.1%だったことが県への取材で分かりました。県は「農家が水管理などを徹底したことで、おおむね平年並みを確保できている」としています。



県の調べによりますと、今年の県産コシヒカリの一等米比率は9月末時点で79.1%となっていて、去年産の74.1%から5ポイント上回っています。今年は、夏の高温と少雨の影響でコメの品質低下が心配されていましたが、県農林水産部の神部淳部長は「農家が出穂期前に追加の肥料や水の管理を徹底したことで、おおむね平年並みの一等米比率を確保できた」としています。



県によると、コメの検査の進捗率は9月末時点で約6割となっているということです。