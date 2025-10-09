ÆâÅÄ¿¿Îé¡õÀÐÀî³¦¿Í¡¢·ëº§È¯É½¸å½é¸ø¤Î¾ì¤ËÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡¡»ØÎØ¤¬¤¤é¤ê¡¡É×¤Î¤Î¤í¤±¥È¡¼¥¯¤ËºÊ¤¬ÀÖÌÌ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¡Ê35¡Ë¡¢ÀÐÀî³¦¿Í¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¡Ê10·î10Æü¤«¤éÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¡£Àè·î30Æü¤Î·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤ËÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆâÅÄ¿¿Îé¡õÀÐÀî³¦¿Í¡¢É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ·ëº§¸å½é¸ø¤Î¾ì¡ªÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¥¥é¥ê¡õ¥Î¥í¥±¤Ã¤×¤ê¤Ë¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬Ã²¤
¡¡ÀÐÀî¤¬ÀèÆ¬¤ÇÆþ¾ì¤·¡¢Í¥¤·¤¯ÆâÅÄ¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë¡£2¿Í¤Îº¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬µ±¤¯¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£É×ÉØ¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¿ÛË¬Éô¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¤È¤·¡¢¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÀî¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êËÍ¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡Ø¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£ÀÐÀî¤Ï¡ÖºîÃæ¤Ç¤ÏÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âËÍ¤é¤ÎÊý¤ÏÃçÎÉ¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÈÆâÅÄ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀÖÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÛË¬Éô¤Ï¡ÖÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤è¡ª¤³¤ì¤Î¼ýÏ¿¤Î»þ¤ÏÁ´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤µ¤Ã¤¤ª½Ë¤¤¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤ÈÀÐÀî¤Ï½ñÌÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀè·î30Æü¤Ë¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÆâÅÄ¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìº£Æü¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ç¤¢¤ê¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤äÂº·É¤ÎÇ°¤ò»ý¤Á¹ç¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡Ö·ëº§À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êË¤«¤Ê·Ð¸³¤ä´¶À¤ò°é¤ßº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤ò¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¿ÀºêÍö»ÒÌò¡¢¡ØÃæÆóÉÂ¤Ç¤âÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡Ù¾®Ä»Í·Ï»²ÖÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤Ç¡¢¼ÂÄï¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¡£ÀÐÀî¤Ï¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙÈÓÅÄÅ·ºÈÌò¡¢¡Ø½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡Ù´äÃ«¾°Ê¸Ìò¡¢¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î°´ÀîºéÂÀÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡1982Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤Î¡ÈÄ¶¹âÅÙAI¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤È½±Íè¤¹¤ë¡½¡½¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇAI¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼ÂÂÎ²½¤ËÀ®¸ù¤·¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿¿Í·¿AI¥¢¥ì¥¹¡£¡ÈÈà¡É¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Í¥¤ì¤¿ÃÎÇ½¤ò»ý¤Á¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤â²¿ÅÙ¤Ç¤âºÆÀ¸²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¤ÎAIÊ¼»Î¤À¤Ã¤¿¡£À©¸æÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿AI¤¿¤Á¤ÏË½Áö¤ò»Ï¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¡È¿Í´Ö¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¢¥ì¥¹¤Ë¤â¤¢¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¥ì¥¹¤Ï¿ÍÎà¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£ÆâÅÄ¤Ï¥¤¥ôÌò¤Ç¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÂ¼ËÓ¿´¡¢¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢ËÙÅÄ°«¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆâÅÄ¿¿Îé¡õÀÐÀî³¦¿Í¡¢É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ·ëº§¸å½é¸ø¤Î¾ì¡ªÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¥¥é¥ê¡õ¥Î¥í¥±¤Ã¤×¤ê¤Ë¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬Ã²¤
¡¡ÀÐÀî¤¬ÀèÆ¬¤ÇÆþ¾ì¤·¡¢Í¥¤·¤¯ÆâÅÄ¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë¡£2¿Í¤Îº¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬µ±¤¯¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£É×ÉØ¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¿ÛË¬Éô¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¤È¤·¡¢¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÀî¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êËÍ¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡Ø¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£ÀÐÀî¤Ï¡ÖºîÃæ¤Ç¤ÏÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âËÍ¤é¤ÎÊý¤ÏÃçÎÉ¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÈÆâÅÄ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀÖÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÛË¬Éô¤Ï¡ÖÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤è¡ª¤³¤ì¤Î¼ýÏ¿¤Î»þ¤ÏÁ´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤µ¤Ã¤¤ª½Ë¤¤¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡Ö·ëº§À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êË¤«¤Ê·Ð¸³¤ä´¶À¤ò°é¤ßº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤ò¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¿ÀºêÍö»ÒÌò¡¢¡ØÃæÆóÉÂ¤Ç¤âÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡Ù¾®Ä»Í·Ï»²ÖÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤Ç¡¢¼ÂÄï¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¡£ÀÐÀî¤Ï¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙÈÓÅÄÅ·ºÈÌò¡¢¡Ø½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡Ù´äÃ«¾°Ê¸Ìò¡¢¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î°´ÀîºéÂÀÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡1982Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤Î¡ÈÄ¶¹âÅÙAI¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤È½±Íè¤¹¤ë¡½¡½¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇAI¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼ÂÂÎ²½¤ËÀ®¸ù¤·¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿¿Í·¿AI¥¢¥ì¥¹¡£¡ÈÈà¡É¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Í¥¤ì¤¿ÃÎÇ½¤ò»ý¤Á¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤â²¿ÅÙ¤Ç¤âºÆÀ¸²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¤ÎAIÊ¼»Î¤À¤Ã¤¿¡£À©¸æÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿AI¤¿¤Á¤ÏË½Áö¤ò»Ï¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¡È¿Í´Ö¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¢¥ì¥¹¤Ë¤â¤¢¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¥ì¥¹¤Ï¿ÍÎà¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£ÆâÅÄ¤Ï¥¤¥ôÌò¤Ç¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÂ¼ËÓ¿´¡¢¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢ËÙÅÄ°«¤â»²²Ã¤·¤¿¡£