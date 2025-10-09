¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤êDV¡×ÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡Èµ´¤Î¥Ó¥ó¥¿¡É¤ËÎÞÌÜ¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê10·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¿¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Èµ´¤Î¥Ó¥ó¥¿¡É¤¬ßÚÎö¤¹¤ë½Ö´Ö
¡¡Æü¤ËÆü¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤Î¤³¤¸¤ì¤¿¡Ö¾å²¼´Ø·¸¡×¤¬¤µ¤é¤Ë²á·ã²½¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡È¸ø³«¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³¡£¾×·â¤Î¥Ó¥ó¥¿¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤êDV¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¡£¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ò½ä¤ëÎ¢ÀÚ¤ê·à¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¹¥«¤Î¥«¥¤¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÙÇÛÅª¤ÊÂÖÅÙ¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¼ê¤ò½Ð¤¹¡×»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥¹¥«¤Ï¡ÖRAW¡×¤ÎGM¥¢¥À¥à¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹¤Ë¡Öº£Ìë¡¢¥¤¥è¤È¥«¥¤¥ê¤Î»î¹ç¤òÁÈ¤á¡×¤È¡ÈÆüËÜ¿ÍÆ±ÌçÂÐ·è¡É¤ò°ìÊýÅª¤ËÍ×µá¡£¥¢¥¹¥«¤Î¡Ö»î¹çÁÈ¤á¤ä¥ª¥é¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤°µ¤Ë¶þ¤·¤¿¥Ô¥¢¡¼¥¹¤Ï¡¢¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÎ»¾µ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿²¼ª¤Ë¿å¤Î¥«¥¤¥ê¤Ï¡Ö¥¤¥è¤ÈÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Ãç´Ö¤ËÌá¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº©´ê¡£¤ï¤º¤«¤ËÏÂ²ò¤Ø¤Î´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ó¤Ê¥«¥¤¥ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥¢¥¹¥«¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÇúÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤È¤ó¤¸¤ã¥ª¥ê¥ã¡¼¡ª¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¥Ü¥±¥§¡ª¡×¤È¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¼¸ÀÕ¤·¡¢¥«¥¤¥ê¤ÎËË¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥ó¥¿¤ò°ìÈ¯¡£²ñ¾ì¤â¡ÖOh¡ÄNo¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ø³«¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¡Ê»×¹ÍÄä»ß¡Ë¡×¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤êDV¤À¡×¤È°¢Á³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤Û¤Ü¥Á¥ã¥É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Èµ´¶µ´±¡É¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥É¡¦¥²¥¤¥Ö¥ë¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥¢¥¹¥«¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¥Á¥ã¥ÉÄ¶¤¨¡É¤Î»ÙÇÛ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¥¢¥¹¥«¤Î¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¤¥ê¤ÏÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤È½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥¹¥«¤ÏÇ¤Ê¤ÇÀ¼¤Ç¡Ö¾¡¤Æ¤è¡×¤È¹ð¤²¡¢°»¤ÈÊÜ¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë°µ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÃ»¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥¹¥«¤Î¡È»ÙÇÛ¼Ô¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤È¥«¥¤¥ê¤Î¡È½¾Â°ÅªÎ©¾ì¡É¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼Â¶·ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ABEMA¤Î²òÀâ¡¦ËÙ¹¾¥¬¥ó¥Ä¤¬¡ÖÂçºå¶âÍ»³¦¤Î¥Ü¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¶ÌîÌÐ¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤Î°µ¤¬¶¯¤¤¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢ËÙ¹¾¤¬¡ÖÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥«¥¤¥ê¤È¥¤¥è¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Ï¡¢¥¢¥¹¥«¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥¤¥ê¤¬¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤ë¤â¡¢¾¡Íø¸å¤Ë¾Ð´é¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¸å¤Î¥¢¥¹¥«¤Î¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿Â¸ºß´¶¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°¹¤µ¤ó¤Î±éµ»ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¹¥«¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¹Ä¹¡ÍÍ¡ª¡×¤È»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç³¤³°¤Î°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥«¤¬ÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤¹¡Ö¥«¥¤¥ê¥£¥£¡Á¡ª¡×¤¬Áá¤¯¤â¥ß¡¼¥à²½¡£Æü¤ËÆü¤ËÁý¤¹¥¢¥¹¥«¤Î»ÙÇÛ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ê¤ã¥«¥¤¥êÎ¢ÀÚ¤ë¤Ê¡×¤ÈÈ¿´ú¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë