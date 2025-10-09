¹ËöÎÃ»Ò¤Î»öÌ³½ê¡¢TBS¤«¤é¤Î¼Õºá¤òÊó¹ð¡Ö¿×Â®¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ê¤´ÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¡×
½÷Í¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï9Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£4Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¹³µÄ¤·¤¿·ï¤Ç¡¢TBS¤Î¼Õºá¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¹ËöÎÃ»Ò
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹ËöÎÃ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤TBS¥Æ¥ì¥Ó¤è¤êÀµ¼°¤Ê¼Õºá¤ò¼õ¤±¡¢³ºÅö¤¹¤ëÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆ°²è¤«¤é³ºÅö²Õ½ê¤òºï½ü¤¹¤ëÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¿×Â®¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ê¤´ÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤âÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂº¸·¤È¸¢Íø¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¼Â¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢ÊóÆ»¡¦ÊüÁ÷¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ÈÇÛÎ¸¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Íý²ò»ò¤ê¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
TBS¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ºßÁÜººÃæ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ËöÎÃ»Ò
