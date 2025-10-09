夏川椎菜、4th ライブツアータイトルが「CRACK and FLAP」に決定！殻を破り次へと羽ばたくツアーに！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優として数々の作品に出演し、声優ユニット・TrySail(トライセイル)としても活躍する人気女性声優・夏川椎菜の4thライブツアーのタイトルが「LAWSON presents 夏川椎菜 4th Live Tour 2025-2026 “CRACK and FLAP”」に決定したことが、自身のYouTubeチャンネル生配信「夏川椎菜の #ヒヨコ群集合！」にて発表された。

タイトル「CRACK and FLAP」には、コロナ禍の制限下で実施したライブを100%の形でやり直す“リベンジライブ”のツアーを2本実施した経験を経て弱い自分の殻を破った夏川が、上手く飛べなくても次なるステージを目指して何度でも立ち上がって羽ばたく姿を見せるツアーにしたいという思いが込められている。

また、以前から自身のファンを“ヒヨコ群”と呼んでおり、そんなファンとともに楽しみながらチャレンジしていくツアーになるだろう。

同時にツアーロゴも解禁され、殻を破り飛び出してくるパンダとヒヨコが印象的なデザインになっている。グッズ付きチケットのグッズとなる「たまご型アクリルキーホルダー」のデザインも発表され、ライブに向けた期待がより高まる。

地元・千葉公演を皮切りに、年をまたいで5都市6公演を実施予定。声優アーティストの中でも今一番熱いライブアクトを魅せる夏川の2年ぶりの新規ライブツアーに期待して欲しい。

●ライブ情報LAWSON presents 夏川椎菜 4th Live Tour 2025-2026 “CRACK and FLAP”2025年12月21日（日） 17:00開場 / 18:00開演 千葉・市原市市民会館 大ホール2025年12月27日（土） 16:30開場 / 17:30開演 大阪・NHK大阪ホール2026年1月12日（月・祝） 17:00開場 / 18:00開演 埼玉・大宮ソニックシティ2026年1月17日（土） 17:00開場 / 18:00開演 愛知・COMTEC PORTBASE2026年1月24日（土） 17:00開場 / 18:00開演 東京・立川ステージガーデン2026年1月25日（日） 16:00開場 / 17:00開演 東京・立川ステージガーデン

チケット料金

千葉・大阪・埼玉・東京公演

全席指定

グッズ付きチケット：11,000円（税込）

チケットのみ：9,500円（税込）

愛知公演のみ

1Fスタンディング / 2F指定席

グッズ付きチケット：11,000円（税込）

チケットのみ：9,500円（税込）

※未就学児入場不可

※1Fスタンディングは整理番号順入場（愛知公演のみ）

※ドリンク代別途600円必要（愛知公演のみ）

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

※出演者、演出およびステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

グッズ内容：たまご型アクリルキーホルダー

プレリクエスト先行

受付期間：2025年10月9日（木）12:00〜10月20日（月）23:59

詳細はこちら

https://trysail.jp/contents/983597

●イベント情報

「LAWSON presents夏川椎菜 as mona 2ndワンマンライブ君を幸せにするのはわたし♡」

2025年11月29日(土)

昼の部公演 14:00開場 15:00開演

夜の部公演 17:30開場 18:30開演

会場：立川ステージガーデン

チケット受付

https://l-tike.com/mona_2ndlive/

「京 Premium Live 2025」

12月27日(土) 開場15:30 / 開演16:15

12月28日(日) 開場14:15 / 開演15:00

会場：ロームシアター京都メインホール

出演者：

<27日(土)>青木陽菜、石原夏織、伊藤彩沙、大橋彩香、田中有紀、南條愛乃、前島亜美、Machico、矢野妃菜喜

<28日(日)>angela、岡咲美保、KOTOKO、鈴木このみ、茅原実里、DayRe:、TRUE、夏川椎菜、halca

両日MC：伊藤彩沙

詳細はこちら

https://miyako-premiumlive.jp/

関連リンク

夏川椎菜オフィシャルサイト

https://www.natsukawashiina.jp/