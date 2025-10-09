9月16日（火）より、ファミリーマートで新スイーツ「星降る夜のミルクプリン」が販売されました。夜空をイメージしたという、ソーダ風ゼリーと真っ白のミルクプリンの美しい見た目は写真映え間違いなし！

「3軒まわって探した」「キラキラで食べるのもったいない」と、 SNSで話題沸騰中の商品を実食レビューします。

「星降る夜のミルクプリン」

話題の新商品「星降る夜のミルクプリン」（税込190円）。なんといっても衝撃的なのが、そのビジュアルです。





「星降る夜のミルクプリン」パッケージ側面

インパクト抜群の青いゼリー部分の正体は、ソーダ風ゼリー。青と白のコントラストが美しく、スイーツコーナーのなかでもひときわ目立ちます。名前とビジュアルを見て衝動買いする人が続出するのにも納得です。

商品名の書かれたフタをはがすと、幻想的なブルーが一面に広がっています。青いゼリーの中できらきらと輝く銀箔は、まさに、夜空に浮かぶ星のよう。ロマンチックな商品名に負けることのない映えスイーツです。

幻想的なビジュアル

なかには、「映えスイーツって見た目だけじゃない？」と疑う人もいるかもしれません。しかし、本商品はスイーツとしてのクオリティも非常に高いんです！

上部のソーダ風ゼリーは、ゼラチンや寒天を使用していないからか、あまり食べたことのない食感！ 星のように輝く銀箔はその独特の食感を邪魔することなく、残暑厳しい季節にぴったりの涼しさを感じるゼリーとなっています。



一方の下部のミルクプリンは、とろりとしたなめらかな食感をしています。食感が異なるため、スプーンを入れるとゼリーとミルクプリンが分離してしまいがちなところはありますが、ほんのり優しいミルク味とソーダ風ゼリーの爽快感が奏でるハーモニーは本商品だけの魅力です。

ゼリーとミルクプリンの食感のギャップが楽しい

今回紹介した「星降る夜のミルクプリン」は、全国のファミリーマートで販売中です。筆者の近隣のファミリーマートはどこも売り切れで、商品を見つけたのはなんと4店舗目のことでした。

SNSでは、イメージカラーが青のキャラクターやアイドルのグッズと並べて写真を投稿している人も。写真映えはもちろん、味も抜群な商品ということで、これからますます入手困難になってしまうかも？

（文＝桐田えこ）