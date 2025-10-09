【ファミマ限定】夜空イメージしたSNS映えスイーツ『星降る夜のミルクプリン』←ビジュアルも味も◎
9月16日（火）より、ファミリーマートで新スイーツ「星降る夜のミルクプリン」が販売されました。夜空をイメージしたという、ソーダ風ゼリーと真っ白のミルクプリンの美しい見た目は写真映え間違いなし！
「3軒まわって探した」「キラキラで食べるのもったいない」と、 SNSで話題沸騰中の商品を実食レビューします。
話題の新商品「星降る夜のミルクプリン」（税込190円）。なんといっても衝撃的なのが、そのビジュアルです。
商品名の書かれたフタをはがすと、幻想的なブルーが一面に広がっています。青いゼリーの中できらきらと輝く銀箔は、まさに、夜空に浮かぶ星のよう。ロマンチックな商品名に負けることのない映えスイーツです。
なかには、「映えスイーツって見た目だけじゃない？」と疑う人もいるかもしれません。しかし、本商品はスイーツとしてのクオリティも非常に高いんです！
上部のソーダ風ゼリーは、ゼラチンや寒天を使用していないからか、あまり食べたことのない食感！ 星のように輝く銀箔はその独特の食感を邪魔することなく、残暑厳しい季節にぴったりの涼しさを感じるゼリーとなっています。
一方の下部のミルクプリンは、とろりとしたなめらかな食感をしています。食感が異なるため、スプーンを入れるとゼリーとミルクプリンが分離してしまいがちなところはありますが、ほんのり優しいミルク味とソーダ風ゼリーの爽快感が奏でるハーモニーは本商品だけの魅力です。
今回紹介した「星降る夜のミルクプリン」は、全国のファミリーマートで販売中です。筆者の近隣のファミリーマートはどこも売り切れで、商品を見つけたのはなんと4店舗目のことでした。
SNSでは、イメージカラーが青のキャラクターやアイドルのグッズと並べて写真を投稿している人も。写真映えはもちろん、味も抜群な商品ということで、これからますます入手困難になってしまうかも？
（文＝桐田えこ）