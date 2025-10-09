¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£µ°Ì¡¦À¾ÀîÊâ¤¬¼«¸ÊºÇÂ®£±£´£¸¥¥í¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì¤ÇÌÏº÷¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£°¡½£¸À¾Éð¡Ê£¹Æü¡¦Æî¶¿¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦À¾ÀîÊâÅê¼ê¤¬¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°½éÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢£²²ó£±°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£´£¸¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££·ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¤³¤Î²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤Ç¥ê¥º¥à¤è¤¯Éõ¤¸¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤ä¼«¿È¤ÎË½Åê¤Ê¤É¤Ç£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢£±ÈÖ¡¦ºØÆ£¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ý³Ï¤âÆÀ¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤Î»°ÎÝÂ¦¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï°ìÎÝÂ¦¤ÈÆ§¤à°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÅêµå¡£²þÎÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â»îÅê¤·¤¿¡£º£µ¨¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢£³·³¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤âÃ´¤¦¤Ê¤É¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£¶£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º¸ÏÓ¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤àÆ±¥ê¡¼¥°¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤ë¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ç¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£