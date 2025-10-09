山本由伸のKO降板にド軍監督「失投して後手に回った」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月8日(日本時間9日) MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム)

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

地区シリーズ突破に王手をかけていたドジャースは逆転でフィリーズに敗れ、対戦成績は2勝1敗となった。

先発の山本由伸投手(27)は4回0/3で67球を投げ、6安打3失点で敗戦投手となり、「1番・DH」で先発した大谷翔平投手(31)は5打数無安打、1三振と精彩を欠く内容だった。

ドジャースは第4戦にグラスノーを先発に立て、地区シリーズ突破を狙う。

立ち上がりは順調だった。山本は首位打者ターナーを投ゴロ、本塁打、打点の2冠王・シュワーバーを一ゴロに仕留め、MVP男ハーパーには四球を与えたものの、4番ボームを中飛に打ち取って初回を無難に乗り切った。

続く2、3回はともに3人斬りで、ここまで無安打投球。9月は3登板連続で1安打投球の離れ業を演じており、ワイルドカードシリーズの対レッズ第2戦でも、7回途中2失点の合格投球をみせていた。

さらに3回裏にエドマンの先制ソロが飛び出し、球場は"地区優勝決定ムード"が充満した。

しかし4回、状況は一気に暗転する。これまでポストシーズン無安打だったシュワーバーに甘く入ったストレートを右翼最上段へ同点ソロを叩き込まれると、その後も連打に送球ミス、犠飛などであっと言う間に3失点。

逆転を許した後の5回、無死一・二塁のピンチを残して、"エース"はKO降板となった。

「(シュワーバーに対しては)2打席目は外を中心にいく組み立てだったんですが、ボールが先行してしまって3球目の直球をうまく打たれてしまいました」と山本。

投球内容については「全体的にそんなに悪かったわけではなくて、スプリットだけいいところに投げられなかったので......」と口にし、スプリットの精度が低かったことを悔やんだ。

「失投して後手に回ると、ああいうことが起きる」とロバーツ監督は山本の投球に苦言を呈した。

打線も初回1死三塁、4回2死一・二塁、6回1死一・二塁をモノにすることができず、8回に大量5失点した後の9回に1点を返すのが精一杯。

大谷は7回に左翼フェンス手前まで運ぶ左飛を放ったが、左飛、一ゴロ、空振り三振、左飛、右飛の5打席ノーヒットで期待に応えることができなかった。

地区シリーズは3戦で14打数1安打とブレーキになっている。

「左腕との対戦が一因ではあるだろうが、打席での見極めが良くない。内角やボール球に手を出して、失投を仕留めるチャンスを自分でなくしている。

少し中途半端というか、スイングの判断ができていない」と指揮官は大谷の状況を分析。ボールの見極めに復活の鍵がある、と指摘した。

あと1勝で地区シリーズ突破という有利な状況に変わりはない。ただ、これまで眠っていたフィリーズの強力打線を目覚めさせてしまった。

第4戦先発グラスノーの出来が、勝負の鍵を握ることになりそうだ。

テレ東リアライブ編集部

