９日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）では時事通信社がこの日、映像センター写真部所属の男性カメラマンを厳重注意したと発表したことを報じた。

同カメラマンは７日午後に自民党本部で高市早苗総裁の取材待機中に雑談で「支持率下げてやる」などと話している音声が収録され、インターネット上で拡散されていた。同社によると、男性カメラマンは自民党本部で取材対応を待っていた際、他社のカメラマンらと雑談し「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と発言したという。ネットの生中継で収録された音声がＳＮＳで拡散。それ以外の発言も拡散されているが「このカメラマンの発言ではないことを確認しました」としている。

コメンテーターで出演のタレント・磯山さやかは「恐ろしいですよね」とポツリ。「こうやって中継に（音声が）出たからこそ明るみになりましたけれども、冗談でもダメだけれども、これが本当に実際に音声が流れないで（陰で）やられていたとしても怖いし。この一言でマスコミ全体が信頼を失うっていう、この状況が…。それを言ってしまったというのが、ちょっとあり得ないですよね」と深刻な表情で話していた。