¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê37¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡Ê12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡ËÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¶¦±é¤¹¤ëµÚÀî¸÷Çî¡Ê55¡Ë¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ê15¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ê±Û¤¬¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤¤Ã¡ª¥¦¥£¥ó¥¯¤ò·è¤á¤ë¼ê±ÛÍ´Ìé
¡¡¼ê±Û¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÆ±¶É·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂÔË¾¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡Ê50¡¿µÚÀî¡Ë¤ÎÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¡¦ºîÅÄº÷¡Ê38¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¼ê±Û¤Ï¡Ö7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÆó¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ï¤¤¤ï¤¤¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤ë¡¢½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê1ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÚÀî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡¢¼ê±Û¤ÏÃæ³Ø¶µ»Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎºîÅÄº÷¤ò±é¤¸¤ë¡£15ºÐ¤Î¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤¹¡£
