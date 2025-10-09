元「NEWS」でタレントの手越祐也（37）が9日、都内で日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜後10・30、12日スタート）の第1話完成披露試写会に出席。7年ぶりとなるドラマ出演への思いを語った。

ドラマ出演は同局「ゼロ 一獲千金ゲーム」（2018年）以来。今作では人生も恋も冷めきったようなクールなゲイ、中学校教師・作田索を演じる。

会場後方から客席を通って登場。黄色い歓声が飛んだ。「よろしくお願いします！みんなで（ゆうやと）呼んでみよう！」と元気に呼びかけ。観客も「ゆうやー！」と声をそろえ、会場は一体感に包まれた。

同作で初共演の及川光博とはポスター撮影で初対面。「常に隙のない王子。常にカッコイイ。アクティブでありポジティブ。僕と似ているのかなと思っていた」が、長時間の撮影にぐったりする及川の姿は意外だったという。現場は常に和気あいあいとしていて、共演者との絆を深めているようだ。

7年ぶりのドラマ出演。「ドラマに携われた事がうれしい。素敵な役をやらせていただき、素敵なキャスト、スタッフの方々に囲まれてわいわいしながら撮影ができる、充実した毎日を送れていることに、心から感謝してます」作品を見た人が「私も、俺も、頑張ろうかなって思ってもらえたらな」と願った。

同作は、さまざまな偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。12日より放送される。

この日、及川光博、白鳥玉季も登壇した。