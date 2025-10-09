¹ÈÍö¡¡NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Éã¡¦Áð´¢ÀµÍº¤ÎÉã¤Î¿ÆÀÌ¤Ë²ñ¤¤¤ËÊÆ¹ñ¤Ø¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤Ë°î¤ì¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²ÈÂ²¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Áð´¢ÀµÍº¡Ê73¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÈÍö¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¹ñ¤Î¿ÆÀÌ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÍö¤Ï¡ÖNHK¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¡¢Ì¼¤È°ì½ï¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Áð´¢¤ÎÉã¤Î¿ÆÀÌ¤È¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÈÖÁÈ¤Î¸å¤â»ä¤È¥¸¥§¥¤¤µ¤ó¤Ï¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ÆÌ¼¤È¥Ë¥¿¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ç¥ª¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¡¢Áð´¢¤Î½¾·»Äï¤Î¥¸¥§¥¤¤µ¤ó¤ä¡¢ÇìÊì¤Î¥¸¥ã¥Ë¥¿¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢Ì¼¤¬¡Ø¥Ë¥¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä»ä¤¿¤Á¤Ï¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡¡¡Ø¤Þ¤¿¤¹¤°Ìá¤ë¤Í¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡ª¡Ù¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤ªÊÌ¤ì¡£ËÜÅö¤Ë°¦¤Ë°î¤ì¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²ÈÂ²¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¹Ô¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¿¤¹¤°¤Í¡ª¡×¤È¤·¡¢¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢Áð´¢¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¹ÈÍö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤È¤³¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÏSecond cousin¡¡¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥«¥º¥ó¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª¡ª¡×¤È¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¸å¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡ª»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£